Basket

Basket - NBA : Boston, Finales… Draymond Green revient sur sa folle prédiction !

Publié le 1 juin 2022 à 21h35 par La rédaction

Après la qualification des Golden State Warriors en Finales NBA, Draymond Green a fait… du Draymond Green. Le quadruple All Star avait annoncé que Boston les rejoindrait, une déclaration qui a fait parler alors que Miami venait de forcer les Celtics à disputer un Game 7. Avant le début de ces Finales, Draymond Green est revenu sur cette sortie.

Les Warriors auront attendu un petit bout de temps avant de connaître leur adversaire pour ces Finales NBA. Qualifiés en 5 matchs face aux Mavericks, les hommes de Steve Kerr ont été impressionnants, eux qui sont toujours invaincus à domicile lors de ces playoffs. A l’Est, les finales de conférence ont été beaucoup plus disputées puisqu’il aura fallu attendre le Game 7 et la victoire de Boston à Miami pour connaître le second finaliste. Draymond Green, lui, avait anticipé cette affiche. Après la qualification des Warriors, le numéro 23 de Golden State avait été interrogé par Shaquille O’Neal sur la franchise qui les rejoindrait en finales. Sans hésiter, Green avait annoncé la victoire de Boston. Et il ne s’est pas trompé.

📌 #NBA75 | Joueurs avec les % de victoires les + élevés, en playoffs.▪ 𝟕𝟎.𝟓% — Draymond Green 👑▪ 𝟕𝟎.𝟓% — Klay Thompson 👑▪ 𝟔𝟗.𝟓% — Stephen Curry▪ 𝟔𝟖.𝟖% — Ron Harper▪ 𝟔𝟖.𝟔% — Dennis Rodman💡 𝙽𝙱 : minimum 𝟏𝟎𝟎 matchs.#DubNation pic.twitter.com/QPwGGHRwYz —  NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) June 1, 2022

« Je pense simplement que Boston était la meilleure équipe »