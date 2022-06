Basket

Basket - NBA : Stephen Curry annonce la couleur après la défaite des Warriors !

Publié le 3 juin 2022 à 22h35 par La rédaction

Malgré une nouvelle performance de très haut niveau et 30 points inscrits, Stephen Curry n’a pas pu empêcher la défaite des Golden State Warriors pour le game 1 de ces finales NBA face aux Boston Celtics. Le natif d’Akron n’a pas caché sa déception et a affiché les erreurs que les Warriors devaient corriger.

Il aura tout donné, marqué 30 pions, mais cela n’aura pas suffi. Malgré un game 1 XXL, Stephen Curry n’a pas pu empêcher le retour exceptionnel des Celtics dans le quatrième quart-temps et la défaite des Warriors. Pour ses sixièmes finales NBA, Stephen Curry a l’ambition de remporter son quatrième titre et dans le même temps son premier trophée de MVP des finales. En 2015, c’est Andre Iguodala qui avait obtenu ce graal, une injustice pour de nombreux d’observateurs. En attendant, Stephen Curry se satisfait du nouveau titre de MVP des finales de conférence. « Le nouveau trophée, c'est plutôt cool. Surtout par rapport à son nom avec l'héritage laissé par Magic. Il reste un exemple en terme de champion, de meneur - ou peu importe sa position -, ou tout simplement l'excellence démontrée tout au long de sa carrière. Donc c'est définitivement spécial. J'ai apprécié de voir mes coéquipiers le célébrer avec moi. Et comme je l'ai déjà dit, cette reconnaissance, le fait de pouvoir jouer à nouveau en Finales, qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus ? Je suis impatient », confiait-il dans des propos relayés par Basket Session . Mais après cette défaite lors du game 1 , le meneur de Golden State est conscient de la situation.

Les 21 points de @StephenCurry30 lors du 1er QT sont le plus haut total depuis MJ et ses 22 unités lors du 4ème QT des Finales 93 face à Phoenix. #NBAFinals pic.twitter.com/abwXwrBexY — NBA France (@NBAFRANCE) June 3, 2022

« L'objectif reste le même : remporter 4 matches par tous les moyens nécessaires »