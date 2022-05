Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo valide totalement le nouveau coach des Lakers !

Basket

Ex-entraîneur adjoint des Milwaukee Bucks, Darwin Ham vient d’être engagé en tant que nouveau coach des Los Angeles Lakers. Son ancien joueur, Giannis Antetokounmpo, s’est confié a totalement validé ce choix pour la franchise californienne.

C’est fait ! Darwin Ham va s’engager avec les Los Angeles Lakers en tant que nouveau coach ! L’ancien adjoint des Bucks prend ainsi la succession de Frank Vogel, qui s’était fait licencier au terme de la saison régulière. Prendre la relève des Lakers, 11e de conférence Ouest cette année, et possédant des dossiers épineux, comme le cas Russell Westbrook, ne va pas être une mince affaire pour ce nouveau coach, qui n’a jamais exercé à ce poste. Mais pour Giannis Antetokounmpo, Darwin Ham est l'homme de la situation pour les LA Lakers.

« Je suis si heureux pour lui. C’est la personne parfaite pour les Lakers. C’est un mec qui est honnête, il n’y a pas de conneries avec lui. Il a enfin sa chance. Il la mérite plus que n’importe qui », a confié Giannis Antetokounmpo, la star des Milwaukee Bucks, au micro d’ ESPN .

On the Lakers hiring of Bucks assistant Darvin Ham, Giannis Antetokounmpo tells ESPN: “I’m so happy for him. He’s the right fit for them. He keeps it real with you. No BS at all. It’s about damn time. He deserves it more than anyone.”