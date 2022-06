Basket

Basket - NBA : Le constat amer de Klay Thompson après la défaite des Warriors !

Publié le 3 juin 2022 à 17h35 par La rédaction

Auteur d’une prestation moyenne lors du game 1 des finales NBA contre les Boston Celtics, Klay Thompson a tiré un constat amer après la défaite des Warriors. Même si rien n’est joué, l’ailier des Dubs est conscient que sa franchise n’aura pas le droit à l’erreur ce dimanche pour la seconde manche.

Les Warriors imaginaient un tout autre début pour ces finales NBA. Invaincus jusque là à domicile, les hommes de Steve Kerr ont été battus d’entrée par les Boston Celtics au Chase Center. Pourtant, Golden State aura mené quasiment toute la rencontre, avant de couler dans le quatrième quart-temps. Malgré les 15 points d’avance, les Warriors ont été mangés par l’adresse monstrueuse de Boston dans les douze dernières minutes. Après la rencontre, Steve Kerr a déjà tiré la sonnette d’alarme. « On va à l’évidence jouer le Game 2 avec un sentiment d’urgence. On a déjà connu ça, on a déjà gagné des séries après avoir perdu le premier match. On a gagné un match à l’extérieur pendant je ne sais combien de séries d’affilée (26, record NBA). On sait qu’on doit toujours le faire pour gagner une série en playoffs », a expliqué le coach des Warriors dans des propos relayés par Basket USA . Pour inverser la tendance, Golden State devra compter sur un Klay Thompson plus affuté. Avec 15 points inscrits, le Splash Brother n’a pas été aussi bon que d’habitude à longue distance et a surtout été malmené en défense par la vivacité de Jaylen Brown.

Steph knew it was good once Klay touched it 💦Game 1 Live Now on ABC 🏆 pic.twitter.com/KGPmAx1Cu8 — NBA (@NBA) June 3, 2022

« Quand une équipe finit à 51% sur 41 tirs à 3-points, c’est difficile de la battre »