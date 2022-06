Basket

Basket - NBA : Avant d’affronter Stephen Curry, une star des Celtics annonce la couleur !

Publié le 2 juin 2022 à 23h35 par La rédaction

Élu meilleur défenseur de la saison, Marcus Smart aura la lourde tâche de défendre sur Stephen Curry, l’un des meilleurs shooters de l’histoire, pour ces Finales NBA. Avant la première rencontre, le meneur des Celtics s’est confié sur ce duel qui s'annonce électrique.

Peu de gens avaient parié sur cette affiche pour les Finales NBA. Avec un bilan négatif en janvier, les Boston Celtics n’étaient pas attendus à ce stade de la compétition. Pour les Warriors, la saison régulière a été bonne mais personne ne s’attendait à un retour aussi rapide en Finales. Heureusement pour le suspense, le sport n’est pas une science exacte. Ce vendredi, Golden State accueille Boston pour le Game 1 . Et un duel sera attendu en particulier : Marcus Smart contre Stephen Curry. Élu meilleur défenseur de l’année, le meneur des Celtics aura la lourde tâche de contenir le triple champion NBA. Curry, lui, espère remporter pour la première fois de sa carrière le trophée de MVP des Finales. Mais avant le début de ce choc, tout le monde se souvient de la blessure du Chef Curry en mars dernier, causée par un plongeon de Marcus Smart. « Si on met de côté les commentaires de Kerr et quelques fans qui aiment les Warriors et Curry, peu importe ce qu’il se passe, ce n’était pas un problème. On est toujours en tort dès qu’il s’agit des Warriors et de Curry. Même quand on a raison, pour certains, on a tort. Je comprends la volonté de Kerr de protéger son joueur, mais Curry est venu lui-même dire que je n’ai pas essayé de le blesser. Je joue en NBA depuis huit ans et je me suis toujours jeté sur le parquet. Même dans un match de saison régulière ou en présaison, je suis comme ça », a rappelé le joueur des Celtics dans des propos relayés par Basket USA .

Steph Curry when defended by Marcus Smart in the last 5 seasons:— 30 points in 6 games— 37% shooting, 30% from three— 3 assists, 7 turnovers pic.twitter.com/jgjMHzAxgA — StatMuse (@statmuse) June 1, 2022

« C’est une chance unique et un défi spécial de défendre sur Stephen Curry »