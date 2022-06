Basket

Basket - NBA : Avant les Finales, Stephen Curry analyse les Celtics !

Publié le 1 juin 2022 à 23h35 par La rédaction

Après leurs dernières absences en playoffs, les Golden State Warriors ont fait leur grand retour… en Finales NBA. Vainqueurs des Dallas Mavericks à l’Ouest, les hommes de Steve Kerr affronteront les Boston Celtics pour se disputer le titre de champion. A quelques jours du Game 1, Stephen Curry est revenu sur les qualités de Boston et sur les joueurs qui pourraient leur poser des problèmes.

Trois ans après, revoilà les Warriors. On les avait laissés sur une défaite contre les Toronto Raptors portés par un Kawhi Leonard en mode MVP, mais surtout sur la blessure atroce de Klay Thompson. Trois saisons se sont passées et Golden State a beaucoup galéré. Sans l’un de ses Splash Brothers et avec le départ de Kevin Durant, la franchise californienne s’est noyée dans le bas du classement. Il aura fallu attendre cette saison pour la voir revivre. Un Stephen Curry à son meilleur niveau, Klay Thompson de retour sur les parquets, l’émergence de Jordan Poole et Andrew Wiggins… Après un parcours honorable en playoffs, les Warriors se sont qualifiés pour les Finales NBA. Comme l’avait annoncé Draymond Green, Golden State affrontera les Celtics de Jayson Tatum. Après une nouvelle série en sept matchs, Boston est venu à bout du Heat de Miami malgré un Jimmy Butler à son apogée. Avant le début de ces Finales NBA ce vendredi, Stephen Curry s’est présenté en conférence de presse.

🚨 OFFICIEL : STEPHEN CURRY REMPORTE LE PREMIER MVP DES FINALES DE LA CONFÉRENCE OUEST DE L’HISTOIRE !! ♥️ pic.twitter.com/Xxyhie3UYU — Steph Curry FR 🇫🇷 (@SCurry_FR) May 27, 2022

« Ça va être un test incroyable »