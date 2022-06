Basket

Basket : Evan Fournier sort du silence sur une possible arrivée de Joël Embiid en Bleu !

Publié le 7 juin 2022 à 8h35 par La rédaction

Alors qu’une potentielle arrivée de Joël Embiid en équipe de France a été évoquée, Evan Fournier a déclaré que ce sujet n’avait pas encore été abordé au sein du groupe des Bleus. Pour rappel, le joueur des Knicks était contre une arrivée du Camerounais en 2018…

La nouvelle est tombée il y a quelques semaines mais il est encore difficile d’y croire. RMC Sport annonçait que Joël Embiid avait entamé des démarches pour obtenir ses papiers français avec l’idée, derrière, de pouvoir jouer les Jeux Olympiques de Paris en 2024 avec les Bleus . Camerounais de naissance, le pivot des Sixers n’a jamais joué en match officiel avec son pays, ce qui lui permet de jouer avec une autre sélection. Interrogé sur le sujet, Joël Embiid était resté discret : « J’ai beaucoup d’amis et de famille en France. En ce qui concerne cette démarche, je n’ai pas vraiment de réponse. Mais comme je l’ai dit, là, c’est sûr que je vais devoir subir une opération sur mon doigt, donc cet été, je veux avant tout être en bonne santé, et puis on verra ce qui arrivera ensuite. Je viens de dire que j’étais focalisé sur le fait de revenir à 100% physiquement. C’est le plus important. Évidemment, la saison NBA reste prioritaire pour moi, et je ferai toujours passer au premier plan le fait de jouer 82 matchs et les playoffs avant de faire des projets pour l’été qui pourraient m’empêcher d’y arriver ». Côté français, l’idée avait plu à Nicolas Batum. « Je peux comprendre que cela dérange éthiquement, mais d’un point de vue basket… Je me mets des deux côtés : joueur-capitaine, mais aussi fan ! Et une raquette Embiid-Gobert, p****n ! Donc voilà, éthiquement, je comprends, mais « baskettement », imaginait déjà le joueur des Clippers dans des propos relayés par TrashTalk …

Vous vous demandiez à quoi ressemblerait Joel Embiid avec le maillot 🇫🇷 ? La talentueuse graphiste @ptitecao l'a réalisé pour vous !👉Pour en savoir plus sur le magazine : https://t.co/aImp8NKtbz pic.twitter.com/ESSXPfV8gI — Basket le Mag (@basketlemag) June 1, 2022

« Quand la question se posera réellement, c’est à ce moment qu’on fera un tour de table et qu’on en discutera »