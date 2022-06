Basket

Basket - NBA : Bulls, Celtics, Raptors... Gobert a l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 7 juin 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Cette année encore, le Utah Jazz n’a pas été en mesure d’aller loin lors des playoffs de la NBA et cela a certainement été fatal à Quin Snyder. L’entraîneur de la franchise a décidé de quitter son poste de son plein gré après huit ans à la tête de l’équipe et aucune finale de conférence disputée. Son départ pourrait en entraîner un autre : celui de Rudy Gobert. Le Français ne manquerait d’ailleurs pas d’options pour son avenir.

Cette année, le Utah Jazz n’a une nouvelle fois pas été à la hauteur des attentes. Depuis plusieurs saisons maintenant, la franchise vise le titre en NBA. Rudy Gobert et ses coéquipiers entendaient donc bien tout faire pour y parvenir. Mais leurs efforts ont été vains puisque le Utah Jazz a été éliminé dès le premier tour face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic. Lors des huit dernières années sous Quin Snyder, la franchise n'a jamais atteint ne serait-ce que la finale de conférence. Déçu par cette nouvelle désillusion, l'entraîneur américain - considéré comme l'un des meilleurs en NBA - a quitté la franchise de son plein gré. Le technicien de 55 ans veut que les joueurs du Utah Jazz franchissent un cap dans cette conférence Ouest, mais cela se fera sans lui. Cet énorme rebondissement a mis un énorme coup sur la tête de plusieurs éléments de l’effectif, dont Rudy Gobert. Le pivot français, considéré comme l’un des meilleurs à son poste au sein de la ligue américaine, vivrait mal le départ de Quin Snyder - à l’instar de son coéquipier Donovan Mitchell - et pourrait lui aussi prendre la porte et rejoindre une autre franchise. Certaines équipes verraient donc une belle opportunité à saisir sur le marché et suivraient avec attention l’évolution de la situation du joueur de 29 ans. En tout cas, s’il venait à décider de partir, Rudy Gobert ne manquerait clairement pas d’options pour son avenir.

De nombreuses franchises prestigieuses pourraient s’intéresser à Gobert