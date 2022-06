Basket

Basket - NBA : En échec face aux Warriors, Jayson Tatum fait passer un message fort !

Publié le 5 juin 2022 à 15h35 par La rédaction

Auteur d’une mauvaise performance au tir lors du premier match des Finales face aux Golden State Warriors, Jayson Tatum note tout de même son importance au playmaking, lui qui a réalisé 13 passes décisives. Si l’ailier ne trouve pas sa performance alarmante, celui-ci sait qu’il devra désormais être plus efficace, et connait ce genre de situations.

Le premier match des Finales NBA entre les Golden State Warriors et les Boston Celtics aura tenu toutes ses promesses. En effet, si la première mi-temps a été équilibrée, tout s’est joué durant la seconde moitié du match. Après un 3ème quart-temps totalement à l’avantage de Stephen Curry et ses coéquipiers, ces derniers affichaient 12 points d’avance avant le début du dernier acte. C’est alors que les C’s ont réalisé une incroyable remontée, en inversant totalement l’écart au score, jusqu’à s’imposer 108-120. Si la franchise du Massachusetts peut se réjouir de cette victoire, elle le peut d’autant plus que sa star Jayson Tatum n’était pas à son meilleur niveau. Auteur de seulement 12 points, le numéro 0 a réalisé une performance très médiocre au scoring, lui qui n’a réussi que 3 de ses 17 tirs. Malgré tout, celui-ci s’est rattrapé grâce à ses 13 passes décisives, son record en carrière. En conférence de presse, le principal intéressé est revenu sur sa prestation. « J’ai donné plus de passes que je n’ai marqué de points dans le dernier match, donc j’ai la sensation d’avoir généralement fait le bon choix. Il ne faut pas trop réfléchir. J’ai le sentiment que j’ai manqué beaucoup plus de tirs ouverts que d’habitude. Ça ne va pas m’empêcher de dormir. On a gagné, c’est le plus important, c’est ça qui compte » a confié le joueur de 24 ans, selon des propos relayés par Basket USA . Pour autant, si les Celtics ont fini par l’emporter grâce à un dernier quart-temps de folie, l’ailier est conscient qu’il devra fournir de bien meilleure performance pour que les siens puissent à nouveau s’imposer : « Je ne peux pas shooter comme ça et espérer qu’on gagne. Je dois faire mieux dans ce domaine, tout en ayant de l’impact dans les autres domaines. Je vais continuer dans cette direction : lire le jeu et chaque action. C’est ainsi que j’aborde le prochain match » . Toutefois, cette maladresse de Tatum au shoot n’est pas inédite, et ce dernier sait se reprendre après une mauvaise performance.

« Je suis déjà passé par là. Je sais quoi faire dans la prochaine manche »