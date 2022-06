Basket

Basket - NBA : Après Steve Kerr, Draymond Green monte au créneau sur la défaite des Warriors !

Publié le 3 juin 2022 à 18h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 3 juin 2022 à 18h38

Défaits par les Boston Celtics dans le cadre du premier match des finales NBA après avoir eu un avantage de 12 points au début du dernier quart temps, les Golden State Warriors vont inverser la tendance et prendre le meilleur sur les Celtics selon Draymond Green et ce, dès le Match 2.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Golden State Warriors, qui n’ont plus disputé une finale NBA depuis 2019 et la défaite face aux Toronto Raptors de Kawhi Leonard, recevaient les Boston Celtics pour le match 1 des finales NBA au Chase Center. Arrivée à la troisième position de la conférence Ouest en saison régulière, la franchise de Golden State est confrontée au rouleau compresseur que sont les Celtics entraînés par Ime Udoka. Les Warriors de Stephen Curry, de Klay Thompson et de Draymond Green ont fait marcher de leur expérience des finales, eux qui en ont remporté trois en 2015, 2017 et 2018, en atteste le rythme de croisière lors des trois premiers quart temps au terme desquels les Golden State Warriors ont comptabilisé 92 points contre seulement 80 pour les Boston Celtics. Mais au cours du dernier quart temps, les « C’s » sont passés à la vitesse supérieure en mettant 40 points sur la tête des Warriors qui en ont mus que 16. Résultat ? Les Celtics ont pris l’avantage dans cette série et qui plus est, à l’extérieur sur le score de 120 à 108.

Steve Kerr prépare déjà la suite…

Pas de quoi démarrer les finales NBA de la meilleure des façons pour les Golden Warriors qui sont déjà prêts à passer à autre chose. C’est en effet le message que Steve Kerr, head coach de la franchise californienne, a fait passer dans la foulée de la défaite et dans des propos relayés par Basket USA . « C’est évident que tout le monde est déçu, on voulait cette première manche. On a eu les opportunités, et encore douze points d’avance en dernier quart-temps. Mais ce n’est pas une série en sept matches par hasard. On va regarder les images. Ce n’est qu’un match, donc on passe au suivant. Boston a bien joué en dernier acte et mérité sa victoire. Quand on gagne le Game 1 à domicile, il y a un sentiment de confort. On a alors une idée de son adversaire et on s’ajuste. Là, c’est une sensation différente. On va à l’évidence jouer le Game 2 avec un sentiment d’urgence. On a déjà connu ça, on a déjà gagné des séries après avoir perdu le premier match. On a gagné un match à l’extérieur pendant je ne sais combien de séries d’affilée. On sait qu’on doit toujours le faire pour gagner une série en playoffs ».

