Basket

Basket : Etouffés par les Celtics, les Warriors veulent se rebeller !

Publié le 3 juin 2022 à 15h35 par La rédaction

La première rencontre des finales NBA opposant les Golden State Warriors aux Boston Celtics a tenu toute ses promesses. Si le score final peut surprendre compte tenu de l’avance que possédaient les Dubs à 12 minutes du terme, les C’s méritent leur victoire selon Steve Kerr, pour qui ce résultat n’est pas alarmant. Un match qui n’a pas manqué de faire réagir auprès des stars de la ligue.

Les Golden State Warriors peuvent se mordre les doigts. De retour en finale NBA après deux années de suite sans disputer les Playoffs, les Dubs affrontent les Boston Celtics, et démarraient cette ultime série devant leur public, à Saint-Francisco. Toutefois, tout ne s’est pas passé comme prévu. Si la première mi-temps a été plutôt équilibrée, les hommes de Steve Kerr ont passé la seconde au retour des vestiaires, et ont pu démarrer le dernier quart-temps avec 12 points d’avance. Malheureusement, tout s’est compliqué pour Chef Curry et ses coéquipiers par la suite, puisque les C’s ont accéléré de façon magistrale, infligeant à leurs adversaires du soir un run de 17-0 en 5 minutes dans le dernier acte. Score final : 108-120, victoire de Boston, et des regrets pour les Guerriers de la baie , qui concèdent leur première défaite en post-saison dans le Chase Center, inauguré en 2019. Toutefois, si les Warriors débutent mal cette série, il n’y a pas d’urgence selon leur entraineur, pour qui cette situation n’est pas nouvelle.

GAME WON ✅ pic.twitter.com/K3m5cieEsH — Boston Celtics (@celtics) June 3, 2022

«Ce n’est qu’un match, donc on passe au suivant»

En conférence de presse, Steve Kerr a tenu à dédramatiser cette défaite. Si la série sera désormais différente, rien n’est encore perdu, et il peut rester encore jusqu’à 6 rencontres. « C’est évident que tout le monde est déçu, on voulait cette première manche. On a eu les opportunités, et encore douze points d’avance en dernier quart-temps. Mais ce n’est pas une série en sept matches par hasard. On va regarder les images. Ce n’est qu’un match, donc on passe au suivant. Boston a bien joué en dernier acte et mérité sa victoire. Quand on gagne le Game 1 à domicile, il y a un sentiment de confort. On a alors une idée de son adversaire et on s’ajuste. Là, c’est une sensation différente. On va à l’évidence jouer le Game 2 avec un sentiment d’urgence. On a déjà connu ça, on a déjà gagné des séries après avoir perdu le premier match. On a gagné un match à l’extérieur pendant je ne sais combien de séries d’affilée. On sait qu’on doit toujours le faire pour gagner une série en playoffs » a confié le tacticien, selon des propos relayés par Basket USA . Face à cette rencontre alléchante, certaines stars de la NBA ont logiquement réagi sur leur compte Twitter .

High level of basketball being displayed gentlemen — Kevin Durant (@KDTrey5) June 3, 2022

Les basketteurs en folie devant ce match