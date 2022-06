Basket

Basket - NBA : Chez les Warriors, on ne regrette pas Kevin Durant !

Publié le 3 juin 2022 à 7h35 par La rédaction

Après la défaite face aux Raptors lors des Finales NBA de 2019, Kevin Durant avait pris la décision de quitter les Warriors. Même si Golden State a galéré pendant deux ans, la franchise californienne a vite retrouvé les sommets puisqu’elle s’apprête à disputer ses sixièmes Finales NBA.

L’année 2019 aura marqué un véritable tournant dans l’histoire récente des Warriors. Après avoir triomphé des Cavaliers deux fois de suite, Golden State tombe face aux Toronto Raptors en Finales NBA. Un duel inattendu mais qui ne décevra pas. Contre toute attente, les Canadiens s’imposent et remportent le premier titre de champion NBA de leur histoire. Côté Warriors, la pilule est dure à avaler. Klay Thompson et Kevin Durant se sont gravement blessés lors de ces rencontres. Et cette blessure sera le dernier souvenir laissé par KD en Californie. Comme annoncé depuis un certain temps à cette époque, le double MVP des Finales décide de quitter les Warriors pour rejoindre les Brooklyn Nets. Un choix qui remet en question la compétitivité de Golden State. Sans Klay Thompson, blessé, et Kevin Durant, parti, que va devenir Stephen Curry ? Même si les Warriors obtiennent en échange le très prometteur D’Angelo Russell, l’avenir est incertain. Et les deux années qui suivent le prouveront. Les hommes de Steve Kerr galèrent et ne disputent même pas les playoffs, avant de totalement rebondir cette saison. Ce vendredi, les Warriors affronteront les Boston Celtics au Chase Center pour le premier match de ces Finales NBA. Et à l’heure actuelle, on ne regrette plus du tout Kevin Durant.

🚨 OFFICIEL : Kevin Durant est présent dans la All-NBA Second Team 2022 !10ème sélections All-NBA Team. 👏 pic.twitter.com/qL0rDAENJ4 — Kevin Durant FR 🇫🇷 (@KDurant_FR) May 25, 2022

« Nous espérions secrètement qu’il aille à Brooklyn »