Basket - NBA : Le message fort de Draymond Green à Stephen Curry !

Publié le 4 juin 2022 à 21h35 par La rédaction

Auteur d’une prestation très décevante lors du game 1 contre les Boston Celtics, Draymond Green n’a pas mis longtemps avant de réagir. L’arrière des Golden State Warriors s’est excusé auprès de Stephen Curry qu’il estime « avoir laissé tomber ». Malgré tout, Green garde confiance pour la suite de ces finales NBA.

Les Golden State Warriors s’attendaient à un autre dénouement pour ce game 1 contre les Boston Celtics. Après avoir mené pendant presque toute la rencontre, Golden State s’est effondré dans le dernier quart-temps. 40 points encaissés, un 17-0, et une défaite qui passe mal. Surtout qu’en début de match, Stephen Curry avait annoncé la couleur en enchaînant les tirs longue distance. Candidat pour être élu MVP des finales, le meneur des Warriors avait lancé les hostilités de la meilleure des manières. 21 points inscrits lors du premier quart-temps, un impact sur la rencontre indéniable et surtout un duel remporté face à Marcus Smart. Par la suite, cela a été beaucoup plus dur pour les Dubs mais aussi pour Curry. Moins adroit, le triple champion NBA a été un peu esseulé lors de cette rencontre. Malgré ses 15 points, Klay Thompson n’a pas eu le rendement espéré, notamment en défense, à l'image de Jordan Poole qui n’a lui aussi pas été au niveau. Et que dire de Draymond Green… Très bavard avant ces finales, le numéro 23 des Warriors n’a jamais été en capacité d’influer sur la rencontre, ce qui a coûté cher aux Dubs , surtout lors du dernier quart-temps quand Stephen Curry a eu un coup de moins bien. 4 points, un 2/12 au tir et 5 pertes de balle. Les chiffres font peur à voir. Après le match, Draymond Green n’a pas attendu pour s’excuser auprès de Stephen Curry, son coéquipier.

« J’ai le sentiment de l’avoir laissé tomber parce que je n’ai pas bien joué »