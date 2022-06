Basket

Basket - NBA : Les Warriors s’enflamment pour Stephen Curry !

Publié le 6 juin 2022 à 12h35 par La rédaction

Grand artisan de la victoire des Golden State Warriors lors du 2ème match de la finale face aux Boston Celtics, Stephen Curry peut désormais jouer d’une manière différente. En effet, le meneur a subi une transformation physique qui l’a vu devenir plus imposant, et plus fort. Désormais capable de multiplier les efforts défensifs, le numéro 30 peut également résister à la défense des équipes adverses, souvent très physique.

Les Golden State Warriors ont bien réagi. Opposés aux Boston Celtics pour le compte de la finale NBA, les Dubs se sont inclinés à domicile lors de la première rencontre (108-120). Désireux de se rattraper devant leur public, Stephen Curry et ses coéquipiers ont livré une belle copie, s’imposant largement 107-88. S’il a déjà répondu présent pour le match d’ouverture, le numéro 30 a une nouvelle fois montré toute l’étendue de son talent. Avec 29 points à 43% au tir, 6 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions, ce dernier s’est montré très en jambes, et capital dans la victoire des siens, autant offensivement que défensivement. Un aspect du jeu dans lequel le meneur s'est grandement amélioré avec sa prise de masse.

« C’est incroyable de voir la différence au niveau de la force de Steph »

Après la rencontre Steve Kerr a évoqué la performance de Stephen Curry. Selon l’entraineur des Golden State Warriors, le meneur se fatigue moins rapidement désormais, et peut enchainer les efforts défensifs grâce à sa transformation physique, qui l’a fait gagner en force. « Ouais, Steph a été à couper le souffle dans ce 3ème quart-temps. Pas seulement au niveau des tirs mais aussi de l’effort défensif. On ne met pas assez en avance sa condition physique, sa dureté et sa défense. Les gens l’attaquent pour essayer de l’épuiser parce qu’ils savent comment il est important pour nous offensivement, et c’est incroyable de voir la différence au niveau de la force de Steph et de la puissance physique dans son corps maintenant, par rapport à huit ans en arrière, quand je suis arrivé ici. J’en ai parlé ces dernières années, sur ses progrès de ce côté du terrain. Les adversaires avaient l’habitude de le cibler sur chaque action, d’essayer de s’en prendre à lui. Ça ne marche plus. Il reste là, il défend et puis, vous savez, nous sommes tous là derrière lui s’il a besoin d’aide. Mais il n’en a pas besoin souvent, et c’est super. J’ai déjà parlé du fait qu’il était désormais beaucoup plus costaud. Il ne recule plus, donc on ne peut plus lui faire perdre sa position, et c’est énorme pour nous. Je ne suis pas choqué de le voir pratiquer ce type de défense. Il fait ça depuis plusieurs saisons désormais » a confié le tacticien de 56 ans, selon des propos relayés par Basket USA . Toutefois, si ses qualités défensives se sont améliorées, le MVP unanime 2016 reste surtout un joueur capital dans les phases offensives.

