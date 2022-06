Basket

Finales NBA : Après la masterclass de Stephen Curry, LeBron James s'enflamme totalement

Publié le 11 juin 2022 à 9h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 11 juin 2022 à 9h36

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Golden State Warriors ont recollé au score dans leur série face aux Boston Celtics pour les Finales de la NBA. Et la franchise de San Francisco peut remercier Stephen Curry, littéralement en feu sur le parquet. Sa performance n’a d’ailleurs pas échappé à LeBron James qui s’est enflammé sur les réseaux sociaux en voyant la prestation du Chef.

Menés dans les Finales de la NBA face aux Boston Celtics, les Golden State Warriors avaient à coeur de recoller au score dans la série. Et les hommes de Steve Kerr ont pu compter sur une performance XXL de Stephen Curry pour remporter la victoire (97-107). Malgré sa blessure lors du Game 3, Chef Curry a bel et bien répondu présent sur le parquet. Auteur d’un double double sensationnel avec 43 points et 10 passes décisives, le meneur de jeu de 34 ans a été un élément clé du succès des Warriors dans la nuit de ce vendredi à ce samedi. Après la rencontre, Stephen Curry a toutefois refusé de commenter sa grande prestation, préférant souligner une excellente performance d’équipe : « C'était une victoire difficile. Le premier quart-temps a donné le ton. Notre agressivité en défense, c'était le jour et la nuit par rapport au match 3. Ça vous donne assez de vie pour résister aux passages compliqués. Je suis fier de tout le monde en termes d'engagement physique, de concentration, de persévérance. Du travail bien fait ce soir. Ma meilleure performance en finale ? Je ne peux pas noter mes performances, non » a-t-il avoué dans des propos rapportés par L’Equipe .

FACTS!!! “THEY” will try to do anything in their powers to not acknowledge simply how “DIFFERENT he is! It’s Rare and rare is not liked & appreciated. — LeBron James (@KingJames) June 11, 2022

LeBron James n’a pas raté une miette de la performance XXL de Curry