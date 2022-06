Basket

NBA : Stephen Curry sonne la revolte aux Warriors !

Publié le 9 juin 2022 à 21h35 par La rédaction

De retour en finale NBA après deux saisons consécutives sans atteindre les playoffs, les Golden State Warriors font sensation. Les Dubs ont réussi à atteindre la plus haute marche assez aisément, et doivent désormais faire face aux Boston Celtics. Toutefois, alors que les C’s ont l’avantage du terrain grâce à leur victoire leur du premier match, Stephen Curry et Klay Thompson pensent que l’expérience de leur équipe pourra jouer.

Les Golden State Warriors sont en difficulté dans la finale face aux Boston Celtics. En effet, s’ils possédaient une avance confortable au début du 4ème quart-temps, les Dubs se sont finalement inclinés lors du premier match, à domicile. Forcé de gagner pour la 2ème rencontre face à leurs supporters, Stephen Curry et ses coéquipiers ont répondu présent, toutefois, les C’s ont déjà repris l’avantage. Ces derniers reçoivent désormais leurs adversaires du moment au TD Garden, et se sont imposés sereinement lors du Game 3, ce qui commence à faire peur aux supporters des Warriors. Toutefois, Klay Thompson préfère relativiser. L’arrière et son équipe ont déjà connu cette situation durant la série face aux Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2015, et avaient fini par être sacrés champions. Une expérience qui pourrait jouer : « On est menés 2-1 et ils jouent de manière similaire, avec beaucoup de un-contre-un, d’attaques vers le cercle, d’espacement du terrain avec de très bons shooteurs, donc c’est très similaire. Bien sûr, ils possèdent aussi quelques très bons joueurs. Ils n’ont pas LeBron James, mais ils ont des joueurs de calibre All-NBA comme Tatum et Brown qui frappe à la porte. Comme nous sommes menés 2-1 lors des Finals et que nous sommes déjà passés par là, nous pouvons compter sur notre expérience » a confié Killa Klay , dans des propos relayés par Basket USA .

NBA : Fautes, clash… les finales très limites de Draymond Green en images https://t.co/Hz3HWDPqH3 pic.twitter.com/rrr0nAdx1k — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

« Ça nous aide de savoir que l’on a déjà un peu tout vécu depuis huit ans »