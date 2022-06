NBA

NBA : Après le sacre des Warriors, O'Neal envoie un gros message à Stephen Curry

Publié le 17 juin 2022 à 23h35 par Hugo Ferreira

Alors que les Playoffs sont désormais terminés, les Golden State Warriors ont remporté le 7ème titre de champions de leur histoire. Pour Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ou encore Andre Iguodala, ce sacre leur permet d’intégrer le club des joueurs ayant remporté quatre bagues. Une performance que Shaquille O’Neal a voulu saluer sur son compte Instagram.

S’ils n’étaient pas considérés comme favoris à la victoire finale, les Golden State Warriors ont finalement remporté leur 7ème titre de champions NBA. Opposés aux Denver Nuggets, aux Memphis Grizzlies, aux Dallas Mavericks, puis aux Boston Celtics, les Dubs ont réussi à se démarquer jusqu'au sacre, alors qu’ils étaient pourtant mal embarqués lors de la finale. Les hommes de Steve Kerr recevaient les C’s pour le match d’ouverture de cette ultime série, et se sont inclinés, perdant alors leur avantage du terrain. Menés 1-2 au bout de trois rencontres, les Warriors ont finalement déjoué les pronostics, en s’imposant 4-2. De son côté, Stephen Curry a remporté pour la première fois le titre de MVP des finales, le seul manquant dans son armoire. Régulièrement critiqué pour ce manque, le meneur faisait tout de même partie des dix meilleurs joueurs de l’histoire du basketball comme l'expliquait Shaquille O’Neal il y a quelques jours : « Stephen Curry est déjà dans la même catégorie que moi, c’est une légende il est Top 10 all-time. J’ai déjà eu cette conversation avec Stephen A. Smith… Il y a eu tellement de grands joueurs avant moi, il y en aura tellement après moi, mais il y a des gars qui sont intouchables dans leur domaine. Quand on parle des joueurs les plus dominants, il y a Wilt Chamberlain, moi, Kareem Abdul-Jabbar le GOAT, LeBron, Kobe et Michael… Mais quand on parle des plus grands shooteurs de tous les temps, il est absolument seul. Pour moi c’est suffisant pour le mettre dans le Top 10. J’aime son style, son jeu, son énergie, et il le prouve sur les Finales. Son équipe avait besoin d’un gros carton pour s’imposer, et il a répondu présent, c’est ce que font les très grands joueurs. Il faut virer quelqu’un du Top 10 pour lui faire de la place, et ce ne sera pas moi » . Grâce à ce nouveau sacre, le dossier de Chef Curry prend encore du poids dans le débat du top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps, et le Big Shaq a tenu à féliciter les Dubs pour ce titre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq)

«Bienvenue dans le club des quatre bagues»