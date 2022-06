Finales NBA : Sous alcool, Stephen Curry répond aux haters (vidéo)

NBA

Après trois années sans playoffs, les Warriors ont retrouvé les sommets en battant les Celtics en Finales NBA. Pour la première fois de sa carrière exceptionnelle, Stephen Curry a été élu MVP des Finales. Un trophée qui vient récompenser sa série de très haut niveau. Après le succès des siens, le quadruple champion NBA a lâché un message piquant à ses détracteurs.

De qui d’autre pouvait venir la lumière ? Avec le départ de Kevin Durant, une personne était attendue au tournant : Stephen Curry. Lors de ses trois premiers titres de champion NBA, le meneur des Golden State Warriors n’avait jamais été élu MVP des Finales. Deux fois battu par KD , il a surtout été frustré par le choix Andre Iguodala en 2015. Alors pour le grand retour des Dubs en playoffs, Stephen Curry avait à cœur de briller, malgré ses pépins physiques. Au-dessus du lot, il a emmené les siens en Finales face à Boston. Omniprésent lors des trois premiers matchs, c’est le game 4 que Stephen Curry a le plus marqué de son empreinte avec 43 points et un 7/14 à trois points. Avant de gentiment terminer le boulot, à Boston, avec 34 pions inscrits. Comme un grand, le meneur des Warriors est allé chercher son titre de MVP des Finales.

« Je suis tellement fier de ce groupe. Je remercie chaque jour Dieu de pouvoir faire ce sport au plus haut niveau avec des gens incroyables. C’est comme ça… On joue pour gagner un titre, et vu ce qu’on avait vécu depuis trois ans, personne en début de saison nous imaginait à cette place… Sauf ceux qui étaient sur le terrain ce soir, et c’est incroyable. C’est surréaliste », confiait-il, en larmes, dans des propos relayés par Basket USA . Si certains observateurs avaient peur du syndrome Iguodala avec la performance monstrueuse d’Andrew Wiggins lors du game 5, Stephen Curry a remis les pendules à l’heure au moment de conclure cette série. Résultat, le joueur de 34 ans a été élu à l’unanimité.

"Champs baby! What are they are gonna say now'! What are they gonna say now'!"— Stephen Currypic.twitter.com/OhmHNlsNuB