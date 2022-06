Basket

NBA : A quelques heures d’un match décisif, les Warriors accusés

Publié le 15 juin 2022 à 7h35 par La rédaction

Le dénouement de la NBA approche. Alors qu’il ne reste plus que quelques heures avant l’entre-deux du Game 6 de la finale, opposant les Golden State Warriors aux Boston Celtics, l’équipe de San Francisco est accusée de tricherie. Cette accusation se base notamment sur la masse salariale importante possédée par les Warriors…

Les Warriors peuvent entrevoir la victoire ! Portés par un duo Andrew Wiggins-Klay Thompson étincelant, les joueurs de San Francisco ont remporté le Game 5 aux dépens des Celtics (104-94). Les Warriors mènent maintenant 3-2. Si l'équipe jaune et bleu s’impose, vendredi prochain, lors du Game 6, elle remportera un 7e titre de champion. Après une masterclass lors du Game 4 où il avait marqué 43 points, Stephen Curry semblait éteint lors du dernier match. Victime d’un gros marquage de la défense adverse, le double MVP 2015 et 2016, n’a pas mis un seul panier à 3 points sur ses 9 tentatives, « Son 0/9 ? C’est bon pour nous. Il va être livide jusqu’au prochain match et c’est exactement ce dont nous avons besoin » , a annoncé Draymond Green après la rencontre. Les Warriors ont donc été portés par un certain Andrew Wiggins, auteur de 26 points et 13 rebonds. Après la rencontre, Steve Kerr est revenu sur la prestation de son ailier : « Il joue un rôle crucial pour notre équipe, il le sait, et ça l’a libéré. Il sait combien on a besoin de lui et il est fantastique. » Draymond Green a également tenu à encenser son coéquipier : « Depuis son arrivée, on savait qu’il pouvait nous aider une fois que tout le monde serait de retour. Quand il est arrivé, je m’en souviendrai toujours. Thibs (Tom Thibodeau) n’était pas encore avec les Knicks et il m’avait dit qu’on allait l’adorer. Il joue dur. Il défend. Il nous avait aussi dit que Jimmy (Butler) l’adorait. Et si vous êtes soft, ça ne fonctionne pas avec Jimmy. Il a relevé tous les défis auxquels il a dû faire face. Il est énorme, et on a besoin qu’il joue comme ça pour aller chercher cette dernière victoire. »

The Warriors look to close out the series as the Celtics look to force Game 7!Game 6: Warriors (3-2) Celtics🏀 Thu. 9:00pm/et on ABC#NBAFinals presented by @YouTubeTV 🏆 pic.twitter.com/Iox2B6VwpJ — NBA (@NBA) June 14, 2022

«La victoire de l’argent»