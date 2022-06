Basket

NBA : Et si LeBron James préparait son arrivée chez les Warriors ?

Publié le 14 juin 2022 à 7h35 par Thomas Bourseau

LeBron James se trouve actuellement à une année de l’expiration de son contrat chez les Los Angeles Lakers. Afin de repartir de plus belle et de finir sur une bonne note, tout en réalisant son souhait d’évoluer aux côtés de Stephen Curry et pas seulement aux All-Star Games, King James pourrait pousser en coulisse pour rejoindre les Golden State Warriors.

Après quatre saisons passées aux Los Angeles Lakers et une bague de champion NBA raflée en 2020 dans la bulle d’Orlando, LeBron James se trouve à une saison seulement de l’expiration de son contrat chez les Angelinos . À la fin de la saison 2022/2023, King James sera alors âgé de 38 ans et pourrait alors se lancer un ultime challenge avant de potentiellement raccrocher. Certes, lors de l’enregistrement d’un épisode de The Shop , LeBron James a fait savoir qu’il comptait continuer tant que son fils aîné Bronny n’aura pas atteint la NBA. Cependant, LeBron James n’est pas pour autant éternel et il se pourrait que le franchise player des Lakers sache pertinemment que son prochain challenge soit potentiellement le dernier. Pour le dernier épisode de l’émission The Shop , LeBron James a fait du tampering en ouvrant la porte à une éventuelle arrivée aux Golden State Warriors. « S’il y a une équipe dans laquelle j’estime que j’aurais pu avoir un impact immédiat durant la postseason, et avec laquelle on aurait pu faire quelque chose de très spécial, ce serait soit Miami, soit Golden State. C’est sûr ». Voici le message que Parlons-Basket a relayé ces derniers jours.

Bad shot selection vs GS 🟰 💀 — LeBron James (@KingJames) June 11, 2022

« Il cherche à provoquer le destin et à faire en sorte que ça arrive »