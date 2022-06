Basket

Basket - NBA : L’énorme appel du pied de LeBron James aux Warriors !

Publié le 8 juin 2022 à 11h35 par La rédaction

La campagne de playoffs touche à sa fin. Alors qu’il ne reste désormais plus que les Boston Celtics et les Golden State Warriors, qui lutent pour le titre de champion, LeBron James a été questionné sur la franchise pour laquelle il aimerait jouer parmi celles engagées dans cette post saison. Déjà auteur d’un premier appel du pied à Stephen Curry, l’arrière à récidivé, en répondant Golden State.

Cela n’est plus un secret, LeBron James apprécie beaucoup Stephen Curry. La star des Los Angeles Lakers a déjà pu jouer aux côtés du meneur, qu’il a sélectionné lors des deux dernières éditions du All-Star Game. Toutefois, alors que les deux natifs d’Akron font partie des plus grands joueurs de tous les temps, beaucoup de fans de basket aimeraient les voir évoluer sous le même maillot. Une hypothèse qui ne déplait pas au King . Invité de l’émission The Shop pour la chaine Youtube Uninterrupted , ce dernier avait été questionné sur le partenaire qu’il aimerait avoir actuellement, et s’était montré catégorique à ce sujet : « Avec qui voudrais-je jouer ? Dans le basket d'aujourd'hui, Steph Curry. Steph Curry est celui avec qui je veux jouer, c'est sûr. Dans le basket d'aujourd'hui. Pourquoi Steph ? J'aime tout chez ce gars. Un tueur. Quand il sort de sa voiture, vous feriez mieux de le marquer, dès le moment où il se gare à l'arène. Vous pourriez vouloir le marquer quand il sort du lit. Je le jure devant Dieu » . Toutefois, deux mois après ces propos, l’arrière a fait un nouvel appel du pied à Golden State.

EXCLUSIVE: LeBron says he would play for the Warriors over any team that was in the 2022 NBA playoffs.WATCH: https://t.co/XzPds91SmC pic.twitter.com/kVKi7R0JPx — Complex Sports (@ComplexSports) June 7, 2022

LeBron James voudrait jouer avec Golden State