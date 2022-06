NBA

NBA : Le coup de tonnerre LeBron James prend forme et fait paniquer les Lakers

Publié le 14 juin 2022 à 20h35 par Thomas Bourseau

Les Los Angeles Lakers pourraient être contraints de faire leurs adieux à LeBron James, le franchise player étant arrivé en 2018 en provenance des Cleveland Cavaliers. Et la grande décision de King James sur son avenir, qui a avoué être emballé par l’idée de rejoindre les Golden State Warriors, peut changer le visage du roster californien. Explications.

« S’il y a une équipe dans laquelle j’estime que j’aurais pu avoir un impact immédiat durant la postseason, et avec laquelle on aurait pu faire quelque chose de très spécial, ce serait soit Miami, soit Golden State. C’est sûr ». Dans son émission intitulée The Shop aux côtés de son agent marketing Maverick Carter, LeBron James révélait ces derniers jours être prêt à retrouver le Miami Heat ou bien jouer aux côtés de Stephen Curry chez les Golden State Warriors. Sous contrat chez les Los Angeles Lakers jusqu’en juin 2023, LeBron James pourrait bien être amené à quitter les Angelinos à court terme ou à moyen terme lors de la prochaine intersaison en 2023. Pour Colin Cowherd, insider NBA pour Fox Sports , l’aventure californienne de LeBron James pourrait bien évidemment prendre fin prochainement comme il l’a fait savoir lors de son émission The Herd with Colin Cowherd et dans des propos rapportés par Parlons-Basket . « On appelle ça provoquer le destin. Et je pense que c’est ce que LeBron James cherche à faire en ayant parlé à deux reprises de son envie de jouer avec les Warriors et Steph Curry. Je pense qu’il cherche à provoquer le destin et à faire en sorte que ça arrive. (…) LeBron est un gars intelligent. C’est le premier joueur en activité milliardaire de l’histoire. Il sait gérer son business. Il a laissé tomber deux fois sa ville de Cleveland, il a laissé tomber Pat Riley et son meilleur ami Dwyane Wade (à Miami). Vous ne pensez pas qu’il va laisser tomber les Lakers ? ».

NBA : Jordan, LeBron James, GOAT... Le Shaq se lâche sur Stephen Curry https://t.co/KY4tUhl2qE pic.twitter.com/rdHSQVXA3H — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

La décision de LeBron James peut changer tous les plans des Lakers !