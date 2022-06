Basket

Finales NBA : Chez les Warriors, on prend la défense de Draymond Green

Publié le 12 juin 2022 à 19h35 par La rédaction

Hormis le Game 2, Draymond Green vit des Finales NBA très difficiles. Lors de la dernière rencontre, l’arrière des Warriors a même été sorti à 7 minutes de la fin du match par Steve Kerr, conscient des difficultés de son joueur. Avant de recevoir Boston au Chase Center, l’entraîneur de Golden State lui a rappelé sa confiance.

« Très clairement, je ne suis jamais ravi de sortir à 7 minutes de la fin du quatrième quart-temps dans un match qu'il faut absolument gagner. Je ne vais pas m'asseoir ici et faire comme si j'étais ravi. Je suis un compétiteur ». Après la victoire des Warriors sur le parquet des Celtics, Draymond Green a fêté le succès des siens avant de revenir sur le choix de Steve Kerr de le faire sortir à 7 minutes de la fin. Un choix étonnant quand on connaît son impact dans le jeu de Golden State, mais qui paraissait logique étant donné les difficultés de Draymond Green dans cette rencontre et plus globalement dans ces Finales NBA. « Je connais des difficultés, comme tout le monde peut le voir. Dans l'ensemble, je pense que j'ai mieux joué sur ce match, mais j'ai vraiment eu des difficultés sur le terrain, notamment offensivement. Et personnellement, je suis choqué quand certaines équipes ont cette mentalité. 'Ah, ce choix marche pour nous, mais nous devons revenir dessus car l'autre gars a un CV, un contrat'. Ce sont les Playoffs. Pour moi, tant qu'on gagne les matches, peu importe qui se trouve sur le terrain. Tant qu'on gagne, je m'en fiche. Il n'y a pas besoin de s'expliquer tant que les choix ont le but de gagner », expliquait l’arrière des Warriors dans des propos relayés par Basket Session . Avant de recevoir Boston au Chase Center pour le Game 5, Draymond Green a intérêt à se remettre la tête à l’endroit. Heureusement pour lui, Steve Kerr continue de lui faire confiance.

Draymond Heating up in Warm ups 🔥🔥🔥WATCH OUT pic.twitter.com/M9H5ZuNdl9 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 11, 2022

« Cette série est un énorme test pour lui »