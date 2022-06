Basket

Basket - NBA : Steve Kerr monte au créneau pour Stephen Curry !

Publié le 8 juin 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Stephen Curry fait partie des meilleurs shooteurs de l’histoire de la NBA. Les qualités du meneur de jeu des Warriors sont ainsi indéniables. Alors que le natif d’Akron est donc très fort offensivement, il est toutefois moins vanté pour ses qualités défensives. Néanmoins, si l’on en croit Steve Kerr, l’entraîneur de Golden State, Curry est également un très bon défenseur.

Concernant Stephen Curry, il n’y a aucun débat pour dire que le meneur des Warriors est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur shooteur. En effet, derrière la ligne à trois points, le joueur de Golden State fait preuve d’une efficacité affolante. Peu importe où il se trouve sur le parquet, Curry peut marquer. De quoi forcément représenter un énorme danger pour les défenses adverses. Toutefois, le joueur de 34 ans n’est pas seulement un attaquant hors pair. De l’autre côté du terrain, en défense, Stephen Curry sait également rendre de grands services. Pourtant, les qualités défensives de la star des Warriors ne sont pas celles qui sont le plus soulignées. Il n’empêche qu’il est très bon défenseur et Steve Kerr a souhaité monter au créneau pour le faire savoir.

Basket - NBA : Encore irrésistible, Stephen Curry revient sur sa performance ! https://t.co/Y0sNxK8AnP pic.twitter.com/B16bDfIHOa — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

« Il n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis »