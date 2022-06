Basket

NBA : Celtics, Kevin Durant... Draymond Green envoie un message à son prochain adversaire

Publié le 16 juin 2022 à 7h35 par Hugo Ferreira

Auteur de prestations bien en deçà de ce qu’il a réussi à montrer durant la saison régulière ou dans les matchs précédant cette finale, Jayson Tatum va devoir élever son niveau de jeu afin d’espérer battre Golden State. Cependant, si ce dernier n’évolue pas à son meilleur niveau actuellement, pour Draymond Green cela ne fait aucun doute, l’ailier peut être comparé à Kevin Durant, dont il est une version plus jeune, selon lui.

Jayson Tatum ne réalise pas les finales qu’il aimerait faire. Statistiquement, l’ailier est bel et bien l’élément le plus dominant de Boston avec ses 23,2 points ; 7 passes décisives et 7,6 rebonds de moyenne par match, cependant, cela reste assez éloigné de ce qu’il a proposé lors de la saison régulière. En effet, ce dernier tournait à près de 27 points, et semble plus en difficulté désormais. Alors que les C’s sont menés 3-2 par Golden State, et qu’il va désormais falloir renverser deux fois de suite une équipe très expérimentée menée par un Stephen Curry en feu afin de pouvoir remporter le titre de Champion NBA, Tatum devra montrer un tout autre visage. Toutefois, ce dernier n’arrive pas à élever son niveau de jeu, et n’affiche que 36,7% de réussite au shoot. En conséquence de cela, le joueur de 24 ans est la cible de critiques, et Draymond Green avait tenu à voler à sa rescousse avant le Game 5 : « C’est dur pour lui, car c’est sa première finale. Je trouve qu’il s’en sort bien. Il ne shoote pas aussi bien qu’il ne le voudrait et comme tout le monde le souhaite, mais globalement, il joue bien. Il se débrouille très bien, il prend ce que la défense lui donne. C’est ce que font les grands joueurs » . Lui aussi en difficulté dans cette finale, le pivot des Golden State Warriors semble décidé à défendre son compatriote, qu’il n’hésite pas à comparer à son ancien coéquipier, Kevin Durant.

Jayson Tatum, une version jeune de Kevin Durant