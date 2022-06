Basket

NBA : Un scandale sur le point de secouer la ligue ?

Publié le 15 juin 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Joueur des Charlotte Hornets, Montrezl Harrell risque gros. Arrêté dans le Kentucky le mois dernier avec plus d’un kilo de drogue dans sa voiture lors d’un contrôle routier, le pivot de 28 ans peut encourir jusqu’à cinq ans de prison ainsi qu’une amende allant jusqu’à 10 000$. Cet incident pourrait bien évidemment mettre en grand péril la suite de sa carrière en NBA.

Un nouveau scandale est sur le point d’éclater en NBA. Le mois dernier, dans l’État du Kentucky, Montrezl Harrell a été arrêté avec plus d’un kilo de drogue dans sa voiture. Le 12 mai dernier, le pivot des Charlotte Hornets avait été interpellé après avoir suivi de trop près un véhicule sur les coups de 10 heures du matin. Lors de ce contrôle routier, un soldat de l’État du Kentucky a senti une odeur de marijuana émaner du SUV que Montrezl Harrell conduisait. Une fouille ultérieure du véhicule a ainsi conduit à la découverte d’un sac à dos contenant « trois livres de marijuana dans des sacs scellés sous vide » soit environ 1,4 kg.

Jusqu’à cinq ans de prison et une amende bien salée pour Montrezl Harrell