NBA : Les favoris de la Draft 2022

Publié le 20 juin 2022 à 7h35 par Kevin Laborde

Le 23 juin prochain, toute la NBA se réunira, autour d’Adam Silver au Barclays Center de Brooklyn pour sa Draft annuelle. La 76e de l’histoire. L’occasion de rêver pour les fans des franchises qui auront les meilleurs choix. De réaliser des transferts également pour les équipes plutôt intéressées à l’idée d’échanger leur tour de Draft contre des joueurs expérimentés.

Si certaines cuvées dans le passé ont été exceptionnelles (1984, 2003, 2009…) la 76e Draft de l’histoire de la NBA ne devrait pas bouleverser les lignes. Le Magic d’Orlando, qui a hérité du « First pick » pour la 4e fois de son histoire n’aura pourtant pas le droit à l’erreur. Avoir le premier choix est en effet une véritable chance qui peut faire basculer une franchise dans une autre dimension. Même si la classe annuelle ne fait pas forcément rêver sur le papier. Avec Dwight Howard (2004) et Shaquille O'Neal (1996), les Floridiens sont bien placés pour le savoir.

Duel entre Jabari Smith Jr et Chet Holmgren

Cette année, les intérieurs seront à l’honneur. 4 joueurs de ce type devraient en effet occuper les 5 premières places de la Draft NBA 2022. Deux se détachent d’ailleurs depuis plusieurs semaines et selon plusieurs médias américains ils seront à la lutte pour le « Pick One » et succéder à Cade Cunningham, drafté par Detroit l’an dernier. Il s’agit de Jabari Smith Jr et de Chet Holmgren. Respectivement âgés de 19 et 20 ans, ils sont les deux grands favoris de cette édition selon le spécialiste Adrian Wojnarowski. Meilleur offensivement et surtout plus impressionnant physiquement, Jabari Smith Jr qui tournait à 16,9 points et 7,4 rebonds du côté d'Auburn a ces dernières semaines repris un peu d’avance sur Chet Holmgren (14,1 points et 9,9 rebonds de moyenne avec Gonzaga). Pourtant, d'un point de vue talent pure et potentiel, l'ensemble des observateurs s'accordent à dire que Chet Holmgren est un meilleur choix. Un élément qui pourrait faire réfléchir sérieusement le Magic. OKC avec le choix 2 devrait de son côté drafter celui qui aura été laissé sur le carreau par Orlando.

Jaden Ivey, le meilleur arrière de la Draft 2022

Ensuite, cela devrait se jouer entre les intérieurs Paolo Banchero (19 ans, de Duke) et Keegan Murray (21 ans, d’Iowa). Mais Jaden Ivey (20 ans, Purdue), présenté comme le plus talentueux des extérieurs de cette 76e Draft NBA pourrait bien s’intercaler entre les deux. Ce sera aux Houston Rockets, aux Kings de Sacramento et aux Pistons de Detroit de décider de leur sort.