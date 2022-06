NBA

NBA : Les Lakers veulent une autre superstar pour remplacer Westbrook

Publié le 19 juin 2022 à 10h35 par Ewen Robin

Auteurs d’une saison catastrophique, les Lakers opèrent à certains changements au sein du club. Après l’arrivée de Darwin Ham au poste d’entraîneur, les dirigeants de l’équipe de Los Angeles tentent désormais de renforcer leur effectif. Pour ce faire, les Lakers se pencheraient sur une star de la conférence Est…

Après une année plus que compliquée, les Los Angeles Lakers comptent afficher un meilleur niveau de jeu lors de la prochaine saison. Pour ce faire, Rob Pelinka a nommé Darwin Ham en tant que nouveau coach des Angelinos. Avec cette arrivée, l’objectif est clair, remporter le titre l’an prochain, surtout que Lebron James arrive dans sa dernière année de contrat. Auteur d’une mauvaise saison, Russell Westbrook est aujourd’hui beaucoup moins apprécié dans la Cité des Anges. Récemment Darwin Ham s'était confié : « Russell Westbrook est l'un des meilleurs joueurs que notre ligue n'ait jamais vus. Il en a encore beaucoup dans le réservoir. Je ne sais pas pourquoi les gens essaient de minimiser ça. Je vais communiquer avec lui comme je l'ai fait avec tous les joueurs que j'ai rencontrés. J'attends de lui qu'il soit le même joueur tenace et énergique qu'il a été pendant toute sa carrière. Beaucoup de choses se passent maintenant sans qu'il n'ait le ballon dans les mains. Cela se passe majoritairement sur le plan défensif. Russ et moi avons eu de très, très bonnes conversations en tête-à-tête ». Malgré tout, sa première campagne aux Lakers reste un fiasco total, et s’est soldée par une 11e place en conférence Ouest. Avec une moyenne de 18,5 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives par match, l’Américain n’a pas conquis le cœur ses dirigeants. De plus, Russell Westbrook possède un contrat s’élevant à 45M€, une somme qui pourrait permettre aux Lakers de récupérer un gros joueur en cas d’échange. Malheureusement, la cote du meneur de jeu n’a jamais été aussi basse qu’actuellement.

NBA : Le coup de tonnerre LeBron James prend forme et fait paniquer les Lakers https://t.co/tXEiLMMaiS pic.twitter.com/ueody7MLnD — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

Bradley Beal dans le viseur