Finales NBA : Les larmes de Stephen Curry (vidéo)

Publié le 17 juin 2022 à 9h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 17 juin 2022 à 9h46

Vainqueurs des Boston Celtics au TD Garden, les Golden State Warriors ont terminé le job et sont devenus champions NBA pour la 4ème fois depuis 2015. Auteur d’un nouveau match sensationnel, Stephen Curry a logiquement été élu MVP des Finales. Submergé par l'émotion en fin de match, le meneur des Warriors n’a pas pu retenir ses larmes.

Trois années de galère, de blessures, d’échecs et un retour au sommet. Les Golden State Warriors n’auront pas perdu de temps avant de retrouver leur trône. Au moment de débuter les playoffs, la franchise californienne n’avait rien d’un favori. Malgré le retour de blessure de Klay Thompson, les Warriors n’avaient pas beaucoup de certitudes. Un Draymond Green en panne, Stephen Curry tout juste de retour de blessure et un banc inférieur à d’autres franchises, les Warriors partaient avec un train de retard. Mais au fur et à mesure des playoffs, Golden State a pris de l’assurance, grâce notamment à un Stephen Curry taille… MVP. Après avoir battu des Nuggets affaiblis, des Grizzlies sans Ja Morant sur la fin de série et des Mavericks dépendants de Luka Doncic, il ne restait que la redoutable équipe de Boston. Au terme d’un duel étincelant, l’expérience des Warriors a pris le dessus sur la fougue des Celtics. 43 points dans le game 4, un impact important lors du match 5 et une conclusion en finesse avec 34 points et un 12/21 au tir pour la dernière croisade vers le titre : Stephen Curry a fait du Stephen Curry. Pour la 4ème fois depuis 2015, les Warriors sont champions NBA.

🏀 #NBAFinals 🥲 C'est l'image de la nuit : Stephen Curry en larmes juste avant le coup de sifflet final !👊 Une très belle émotion pour le MVP des Finals ! pic.twitter.com/QOiSoXgWEX — NBAextra (@NBAextra) June 17, 2022

« Vu ce qu’on avait vécu depuis trois ans, personne en début de saison nous imaginait à cette place »