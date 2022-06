Basket

Finales NBA : Klay Thompson s’enflamme pour son grand retour !

Publié le 11 juin 2022 à 16h35 par La rédaction

Auteur d’un game 4 très intéressant, Klay Thompson a été clutch dans le money time. 18 points inscrits et un impact défensif important sur Jaylen Brown, l’arme fatale des Boston Celtics. Après la rencontre, le numéro 11 des Warriors semblait ému, lui qui sort de deux années sans jouer à cause de ses grosses blessures.

Il était très attendu, il a mis du temps à se mettre à route, mais il a répondu présent au bon moment ! Après des débuts en demi-teinte dans ces finales NBA, Klay Thompson devait réagir lors du game 4 au TD Garden face à Boston. D’abord maladroit, le Splash Brother a fini par se mettre en route, défensivement et offensivement. Dans les dernières minutes, Thompson a été omniprésent, empêchant Jaylen Brown, le deuxième meilleur marqueur des Celtics, de s’exprimer. Ce qui a permis aux Warriors de garder leur petite avance dans le money time . Et derrière, on a retrouvé le Klay Thompson de 2019. Dans les moments chauds de la rencontre, le numéro 11 de Golden State n’a pas tremblé à longue distance, en parfait lieutenant de Stephen Curry, lui aussi étincelant. A 3 minutes de la fin, le triple champion NBA a fait passer les siens en tête grâce à un tir qu’il connaît si bien et les Celtics ne sont jamais revenus. Après la rencontre, Klay Thompson, qui a fini la rencontre à 18 points, était aux anges.

"Respect à Steph Curry... L'un des meilleurs de l'histoire à ce poste, mon dieu... !" "Maintenant, rentrons et protégeons l'avantage du terrain."@KlayThompson pic.twitter.com/w0baiKzYcN — NBA France (@NBAFRANCE) June 11, 2022

« A cette époque l’année dernière, je ne pouvais même pas encore courir »