NBA : Les Mavs frappent très fort avec un gros trade pour entourer Luka Doncic

Publié le 16 juin 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Battus en finales de conférence par les Golden State Warriors, les Dallas Mavericks sortent d’une très bonne saison mais en veulent toujours plus. La franchise texane n’a pas perdu de temps et vient de s’offrir Christian Wood, le prolifique pivot des Houston Rockets, en échange du 26ème tour de Draft et de quatre joueurs.

Depuis 2011, les Dallas Mavericks rêvent d’un titre de champion NBA. Pourtant, les hommes de Jason Kidd sortent d’une bonne saison. Quatrièmes de conférence Ouest, les Texans ont effectué un très beau parcours en playoffs puisqu’ils se sont hissés jusqu’en finales. C’était d’ailleurs la première fois de sa carrière que Luka Doncic passait… le premier tour. Impressionnant durant toute la campagne des Mavericks, le Slovène ne cachait pas pour autant sa déception après l’élimination face aux Golden State Warriors. « Je n'aime pas perdre, surtout comme ça. J'ai terriblement joué... Me concernant, je pense que la défense doit être bien meilleure. Honnêtement, je pense que j'ai réalisé de gros progrès cette saison défensivement. Cependant, il y a encore tellement la place pour s’améliorer. Je dois donc faire bien mieux. Je pense qu'il s'agit d'un domaine qui peut ensuite nous permettre de passer au niveau supérieur. Après, si nous parlons de notre saison, je suis vraiment fier de cette équipe. Vraiment de tout le monde, tous les joueurs et tous les membres du staff. Personne ne voyait Dallas à ce niveau. Mais je m'étais promis de me battre jusqu'au bout. Félicitations aux Warriors, ils étaient évidemment une meilleure équipe. Mais je suis vraiment fier des miens », expliquait-il dans des propos relayés par Basket Session .

The Rockets are trading Christian Wood to the Mavericks in exchange for the No. 26 overall pick, Boban Marjanovic, Sterling Brown, Trey Burke and Marquese Chriss, per @ShamsCharania pic.twitter.com/WL1U1sKsZ2 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 16, 2022

Les Mavericks s’offrent Christian Wood pour appuyer Luka Doncic