Basket

NBA : Après Liverpool, LeBron James prêt à investir dans une autre équipe

Publié le 10 juin 2022 à 14h35 par La rédaction

Alors que sa fin de carrière se rapproche, LeBron James continue de penser à sa vie d’après. Déjà actionnaire minoritaire de Liverpool, le numéro 6 des Los Angeles Lakers a pour ambition d’acheter une équipe de basket à Las Vegas. Et la NBA a ouvert la porte à l’arrivée de nouvelles franchises dans la ligue…

Alors que les Finales NBA entre les Boston Celtics et les Golden State Warriors continuent de battre leur plein, LeBron James profite tranquillement de ses vacances. Malgré les pépins physiques, le King sort d’une saison impressionnante avec les Los Angeles Lakers. A 37 ans, LeBron James vient de réaliser le deuxième meilleur exercice de sa carrière en terme de scoring. 30,3 points de moyenne et un impact clair sur le jeu des Lakers, comme toujours. Seul bémol, la saison collective. 11ème de Conférence Ouest, les Californiens ne se sont même pas qualifiés pour le play-in. Une grande première pour LeBron James. Après cet énorme échec, l’arrière des Lakers n’a pas caché ses ambitions : « Je suis venu ici pour remporter un titre, mais je veux gagner plus. J’ai accompli ce que je voulais accomplir, mais je suis encore affamé, j’en veux plus ». Cet été, King James a donc eu le temps d’oublier un peu le basket. Actionnaire minoritaire de Liverpool, le quadruple champion NBA a profité de cette pause estivale pour apporter son soutien aux Reds , notamment lors de la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Et après Liverpool, LeBron James aurait une autre idée en tête…

"I want a team in Vegas." 👀 @KingJames hints at his next big move on an all new episode of #TheShop TOMORROW at 9 am PT on our YouTube! 📺 pic.twitter.com/HIZKsBYPGF — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) June 9, 2022

« Je veux une équipe à Vegas »