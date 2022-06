Basket

NBA : Stephen Curry donne des nouvelles après sa blessure

Publié le 9 juin 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Lors de ces Finales de NBA, les Golden State Warriors font face à des adversaires redoutables avec les Boston Celtics. Dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi, la franchise de San Francisco s’est inclinée 116-100 et est menée 2-1 dans la série. Sorti sur blessure pendant la rencontre, Stephen Curry est un grand sujet d’inquiétude chez les Warriors ces dernières heures. Mais le meneur de jeu a tenu à rassurer tout le monde.

Pour ces Finales de NBA, les Golden State Warriors font face à des adversaires redoutables. avec les Boston Celtics. Déterminés à aller chercher un nouveau titre NBA cette année (le dernier remontant à 2008), les hommes d’Ime Udoka ne comptent rien lâcher. La franchise verte a d’ailleurs pris l’avantage face aux Golden State Warriors dans cette série après sa victoire 116-110 dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi et mène désormais 2-1. L’équipe de San Francisco, elle, peine à se montrer convaincante malgré un Stephen Curry étincelant. Et les choses pourraient bien empirer pour les Golden State Warriors. Lors du dernier match contre les Boston Celtics, Stephen Curry est sorti sur blessure et cela a immédiatement créé un vent de panique chez les fans de l’équipe. Cela s’est d’ailleurs fait sentir chez les joueurs, comme l’ont expliqué Draymond Green et Klay Thompson.

Steph was in pain after this apparent leg injury. Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/WKcBRE2A5q — Bleacher Report (@BleacherReport) June 9, 2022

L’inquiétude règne dans le vestiaire des Warriors

« C'est toujours inquiétant de voir ça. J'ai vu que les gars se jetaient sur lui, donc je les ai repousser parce que j'entendais Steph crier sous cette pile de joueurs » a avoué l’ailier fort des Golden State Warriors dans des propos rapportés par Basket Session . Pour Klay Thompson, le constat est plus amer. D’après lui, gagner les Finales sera impossible sans Stephen Curry comme il l’a affirmé dans des mots relayés par Basket USA : « Nous avons besoin de lui si nous voulons gagner cette série. Je sais que Steph va faire tout ce qui est en son pouvoir afin de jouer. J’espère vraiment qu’il va bien parce qu’il est notre identité, et sans lui, ce sera très difficile. » Steve Kerr - l’entraîneur des Golden State Warriors - est quant à lui rester assez flou sur le sujet, expliquant à la presse son choix stratégique avec la sortie du meneur de jeu de 34 ans : « J’ai décidé de le garder en jeu, je l’a fait sortir 2 minutes parce que nous étions menés de 14 points. Je n’ai pas dit qu’il n’avait aucun problème. Nous en saurons plus demain (ce jeudi). »

« Je n’ai pas la sensation que ça va me priver d’un match » affirme Stephen Curry