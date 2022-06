Basket

Basket - NBA : Avant le Game 2, les stars des Warriors se mobilisent pour Jordan Poole !

Publié le 5 juin 2022 à 23h35 par La rédaction

Dans le dur lors du game 1 contre les Boston Celtics, Jordan Poole a vécu une première difficile en finales NBA. L’arrière des Golden State Warriors a été soutenu par Stephen Curry, Klay Thompson et Steve Kerr qui ont confiance en lui avant le game 2 ce dimanche.

Pour son premier match de finales NBA, Jordan Poole a déçu. Dans l’ombre de Stephen Curry, l’arrière des Warriors n’a jamais réussi à rentrer dans sa rencontre. Dépassé en défense, imprécis au shoot, Jordan Poole a eu du mal. Mais rien d’alarmant pour celui qui fêtera ses 23 ans dans deux semaines. « Si on compare ses chiffres et sa façon de jouer habituellement à ce soir, c'est difficile. Mais quand on débute une nouvelle série, il y a toujours une adaptation à avoir par rapport à la défense adverse, pour faire les bonnes lecteurs et ralentir un peu le jeu. C'était son premier match en Finales NBA. Il y a une grande tension et une grosse adrénaline. Mais il va s'adapter. Nous allons tous mieux jouer sur le second match et réagir », analysait Stephen Curry pour défendre son jeune coéquipier. Avant de retrouver les Celtics ce dimanche pour le game 2 , c’est le vestiaire des Warriors qui est monté au créneau pour soutenir Jordan Poole face aux critiques.

Practice day avant le Game 2.L’image qui me saute toute de suite aux yeux, Iggy les bons tuyaux en grande conversation avec Jordan Poole.Le sursaut du 6e homme est attendu demain pic.twitter.com/Co7TxgscLK — Melvin Karsenti (@Melo5) June 4, 2022

« On a une totale confiance : il sera meilleur dans le Game 2 »