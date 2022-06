NBA

NBA : A peine arrivé, le nouveau coach des Lakers cartonne Anthony Davis

Publié le 20 juin 2022 à 21h35 par Jules Kutos-Bertin

Blessé une bonne partie de la saison, Anthony Davis n’a jamais pu aider les Los Angeles Lakers lors de cette année plus que difficile. Alors que Frank Vogel vient d’être remplacé par Darvin Ham, l’ancien joueur des Pelicans a déjà reçu un message fort de la part de son nouvel entraîneur.

La saison des Los Angeles Lakers aura tourné au fiasco. Au moment de débuter ce nouvel exercice, la franchise californienne faisait office de favori au titre avec son nouveau trio composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, le dernier venu. Mais l’association n’aura jamais fonctionné. Hormis LeBron James qui a été constant toute la saison (en dehors de quelques pépins physiques), les deux autres n’ont jamais été en mesure de porter les Lakers. Entre les blessures et les performances décevantes, Anthony Davis n’a pas été d’une grande aide pour le King . Une fois la saison terminée, l’ancien joueur des Pelicans a envoyé un message au quadruple champion NBA. « Je pense que nous deux, on peut rebondir après tout ça. Nous avons montré que nous le pouvions. Je ne sais pas si c’est quelque chose que nous devrons réévaluer pendant l’intersaison avec les patrons, ou juste lui et moi, mais nous allons parler de cette saison et de ce que nous aimerions voir la saison prochaine, et essayer de trouver une solution. Nous allons nous rassembler en tant que groupe… pour retrouver la mentalité de champion que nous avions la première année. Ce serait donc une conversation très intéressante, juste du point de vue de ce qui a changé. Je veux dire, les blessures ont changé les choses, mais même lorsque nous étions en bonne santé, je ne pense pas que nous ayons été capables d’atteindre notre plein potentiel – pour une raison quelconque. Je pense donc que nous voulons trouver une solution et retrouver ce pedigree de champion dont nous, les joueurs, savons que nous sommes capables », a confié AD dans des propos relayés par Parlons Basket.

Anthony Davis 29 ans : " J'ai pas touché un ballon de basket depuis 2006 " LeBron James (38 ans en décembre)à déjà reprit l'entraînement a New-York 🔥C'est la différence entre un champions et un très grand champion, l'envie ça ne s'achète pas.pic.twitter.com/Lkv3JQ6I0M — LeBron James Fan 🇨🇵 (@LBJxGoat) June 18, 2022

« Quand il est en bonne santé, il est l’un des 5 ou 7 meilleurs joueurs de notre ligue »