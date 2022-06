NBA

NBA : Des Français draftés cette année ?

Publié le 21 juin 2022 à 7h35 par Jules Kutos-Bertin

Dans une semaine aura lieu la traditionnelle Draft NBA au Barclays Center. Cette année, quatre joueurs français se présentent : Ousmane Dieng, Hugo Besson, Moussa Diabaté et Ismaël Kamagate. Tous nourrissent des ambitions différentes quant à leur classement, mais ils ont le même rêve : rejoindre la NBA.

Plus les années passent, plus les Français sont nombreux à jouer en NBA. Evan Fournier, Rudy Gobert, Nicolas Batum, Frank Ntilikina… Nos Bleus font plus que figuration puisqu’ils sont désormais installés définitivement dans la ligue la plus prestigieuse du monde. Et difficile de parler des joueurs français sans évoquer Tony Parker qui a ouvert la voie à tous ces talents. Ces dernières années, les Français s’accumulent. Le plus attendu d’entre eux devrait faire son apparition lors de la Draft 2023 : Victor Wembanyama. A seulement 18 ans, le colosse de 2m19 fait les beaux jours de l’ASVEL et selon ESPN , il devrait être 1er pick de la Draft de l’an prochain. Une grande première pour un Français. « La chance de sélectionner Wembanyama, un talent générationnel capable de transformer instantanément la fortune d’une équipe, sera très convoitée et figurera comme une intrigue secondaire qui se déroulera tout au long de la saison NBA 2022-23 », expliquait le média américain. Mais avant lui, il y aura du monde.

Ousmane Dieng, le mieux classé ?

Pour cette année, Ousmane Dieng est celui qui nourrit le plus d’espoirs. À 19 ans, celui qui joue en Australie est attendu au premier tour de la Draft. Dieng a d’ailleurs été invité dans la « Green Room », un événement créé par la NBA pour intégrer les futurs draftés. Ce qui signifie qu’Ousmane Dieng fait partie des meilleurs. « Le Thunder peut se permettre de se montrer patient et de prendre un pari sur un prospect à haut potentiel comme Dieng, dont le profil mêlant hauteur, instinct et versatilité a tendance à plaire au front office. Ailier fluide avec la taille nécessaire pour glisser au poste 4, Dieng a trouvé son rythme au fil de la saison de NBL, affichant des flashs de créateur de tirs dynamique, une vision en sortie de pick-and-roll, ainsi qu’une capacité à défendre plusieurs positions. Pas encore âgé de 19 ans, Dieng n’est pas nécessairement encore prêt pour aider une équipe à remporter des matchs immédiatement, mais ce pourrait ne pas être la pire des choses pour le Thunder », confiait Jonathan Givony, analyste NBA pour ESPN , dans des propos relayés par Parlons Basket .

Besson, Diabaté et Kamagate plein d’ambitions