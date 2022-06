NBA

NBA : Dans une conversation avec une fan, Jimmy Butler fait une promesse pour le titre NBA (vidéo)

Publié le 19 juin 2022 à 18h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 19 juin 2022 à 18h38

Battu en finales de conférence par les Boston Celtics, le Heat de Miami a tout de même réalisé une bonne saison. Auteur de playoffs absolument monstrueux, Jimmy Butler a, de son côté, annoncé la couleur pour l’an prochain en expliquant à deux reprises que Miami finirait champion NBA et succéderait aux Golden State Warriors.

La saison NBA est officiellement terminée. Après des playoffs de très haut niveau, les Golden State Warriors ont remporté leur quatrième titre de champion NBA en sept ans. Une performance remarquable qu’ils doivent en grande partie à Stephen Curry, élu MVP des Finales. Opposés aux Boston Celtics lors de l’ultime série, les Warriors auraient pourtant pu croiser la route du Heat de Miami. Battu 4-3 lors des finales de conférence Est, les Floridiens sont passés à un cheveu d’une nouvelle finale NBA, deux ans après avoir perdu contre les Los Angeles Lakers dans la bulle. Après avoir terminé premier de saison régulière, le Heat avait de grandes ambitions sur ces playoffs. Malgré la défaite amer, ce ne devrait être que partie remise…

« Nous allons y arriver »

Considéré comme l’un des tous meilleurs joueurs de ces playoffs, Jimmy Butler n’avait pas pu empêcher l’élimination de Miami. Mais après le revers des siens, Butler avait déjà annoncé la couleur pour la saison prochaine. « Nous devons trouver un moyen d’être plus régulier. Je pense que nous en avions assez, je pense que nous en avons assez de ne pas aller jusqu’au bout. Vous ne savez pas qui va être présent dans le roster chaque année. Donc, comme je l’ai dit, je suis juste reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de jouer avec les gars avec qui j’ai eu l’opportunité de jouer. Ça a été comme ça chaque année où j’ai joué dans cette ligue. Nous en avons assez. L’année prochaine, nous en aurons également assez et nous serons de nouveau dans la même situation, et nous allons y arriver. Nous allons gagner le titre », lance le numéro 22 du Heat dans des propos relayés par Parlons Basket . Une déclaration sous le coup de l’émotion, certes, mais Jimmy Butler y croit dur comme fer. Il a d’ailleurs confirmé ses propos.

Couldn’t take pictures but I recorded our conversation (here’s a clip) pic.twitter.com/IGRhmEb6oE — Sammy (@Herro4three) June 18, 2022

« Tu peux le dire à tout le monde, on va gagner la saison prochaine »