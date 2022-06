NBA

NBA : La star des Lakers Anthony Davis ridiculisée par un champion NBA

Publié le 17 juin 2022 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 18 juin 2022 à 0h26

Régulièrement blessé depuis son arrivée aux Los Angeles Lakers, Anthony Davis a manqué de nombreux matchs. Alors que Stephen A.Smith a déclaré qu’il préférait avoir The Brow en forme plutôt que Nicola Jokic ou encore Luka Doncic, Ron Harper a réagi à cette sortie. Selon lui, l’ailier fort manquera tellement de matchs qu’il vaudrait mieux choisir une autre superstar.

L’aventure d’Anthony Davis aux Los Angeles Lakers ne se déroule pas de la meilleure des manières. Pourtant, tout avait très bien commencé pour The Brow , avec un titre de champion décroché dès sa première saison. Cependant, tout s’est compliqué par la suite. En effet, sur le plan collectif, les Angelinos n’ont pas participé aux Playoffs cette année, tandis qu'ils n’avaient pas passé le premier tour lors de la dernière campagne. Individuellement, l’ailier fort enchaine les blessures et n’apparait que trop rarement sous le maillot pourpre et or. Une situation qui lui vaut de nombreuses critiques. Toutefois, pour l’émission First Take , le consultant d’ ESPN Stephen A.Smith a tenu à défendre Davis en le plaçant au-dessus de certaines autres superstars de la ligue : « Pour ce qui est d’Anthony Davis en bonne santé, je le prends tous les jours à la place de Luka Doncic et Nikola Jokic. Je vais même aller plus loin et dire que je ferais pareil contre Jimmy Butler et Jayson Tatum. LeBron ne gagne pas un titre sans lui en 2020, et il peut être incroyable des deux côtés du terrain. À Boston ou Miami, il aurait été le franchise player même avec Butler ou Tatum dans l’équipe » . Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir, notamment le quintuple champion NBA, Ron Harper.

«Nous savons tous qu'il ne jouera pas plus de 62 matchs par saison»