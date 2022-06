NBA

NBA : Paul Pogba clame haut et fort son amour pour LeBron James et Michael Jordan

Si de nombreux footballeurs apprécient le basket, Paul Pogba est probablement l’un des plus grands fans de ce sport. L’international français semble parfois s’inspirer des plus grandes stars de la NBA, et s’est montré plusieurs fois en train de manier la balle orange, ou portant les maillots de ses franchises favorites. Un amour pour la NBA, qui se traduit également par le fait que LeBron James et Michael Jordan sont ses deux modèles.

De plus en plus de footballeurs semblent s’intéresser au basket. D'ailleurs, ils ne manque pas de clamer leur amour pour ce sport. En France notamment, Antoine Griezmann n’a jamais caché cette attirance, tandis que Jules Koundé ou Aurélien Tchouaméni ont voyagé dernièrement aux Etats-Unis afin d’assister à la cinquième rencontre de la série de Playoffs opposant les Boston Celtics aux Miami Heat. Mais s’il y a bien un de leur compatriote qui respire le basket, et plus précisément la NBA, c'est Paul Pogba. Du style vestimentaire aux checks à rallonge avec ses coéquipiers, le milieu de terrain affiche de nombreuses similitudes avec certaines stars de la balle orange. Et le principal intéressé n’hésite pas à avouer l’attrait qu’il a pour ce sport.

«J’aime tout dans le basket»

Après l’élimination de l’équipe de France face à la Suisse lors de l’Euro 2020, Paul Pogba s’était envolé pour Miami, où il s’était montré très adroit sur le parquet d’entrainement des Heat. Un amour envers le basket que le principal intéressé ne cache pas, comme il l’explique dans son Pogmentary : « Le basket, c’est mon deuxième sport préféré (…) En fait, j’aime tout dans le basket, l’intensité, le jeu, le style, le show, le look, le 'trashtalk'. J’ai une connexion avec tout cela » a-t-il confié sur Prime Video , dans des propos relayés par Eurosport . Lorsque son documentaire a été annoncé, beaucoup y ont notamment vu une ressemblance avec LeBron James, qui avait annoncé qu’il rejoindrait les Miami Heat au cours d’une émission appelé « The Decision » . Une inspiration qui pourrait bien être réelle, puisque le Français admire le Chosen One .

«J’ai des modèles : Michael Jordan et LeBron James»