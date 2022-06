Basket

NBA : Un spécialiste a trouvé la franchise idéale pour Rudy Gobert

Publié le 16 juin 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Cette saison encore, le Utah Jazz s’est incliné avant même d’atteindre ne serait-ce que les finales de conférence. Après ce nouvel échec, la direction de la franchise a décidé de se séparer de son entraîneur, Quin Snyder, et cela pourrait être la goutte de trop pour Rudy Gobert. Le Français pourrait intégrer une nouvelle équipe cet été, dont une plutôt prestigieuse.

Depuis quelques années maintenant, le Utah Jazz fait tout son possible pour aller chercher son premier titre NBA de son histoire. Mais arrivée aux playoffs, la franchise peine à convaincre. Cette saison, l’équipe de Salt Lake City a connu un nouvel échec. Défait par les Dallas Mavericks de Luka Doncic, le Utah Jazz compte donc reporter ses espoirs à l’année prochaine. Pour rappel, la franchise n’a plus atteint ne serait-ce que les finales de conférence depuis la saison 2006-2007. Quant aux NBA Finals, il faut remonter à 1998 et une défaite contre les Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman. Afin de réaliser son objectif de toujours, le Utah Jazz a donc décidé de se séparer de Quin Snyder, pourtant considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de la ligue, pour apporter un vent de fraîcheur au sein du roster. Mais cela pourrait être la goutte de trop pour Rudy Gobert. Malgré un énorme contrat signé lors de sa prolongation en 2020 (167,5M€ sur cinq ans) et le fait qu’il soit lié jusqu’en 2026 au Utah Jazz, le pivot français pourrait bien faire ses valises cet été et rejoindre une autre équipe. Au vu de son talent et de son statut de grand défenseur en NBA, le joueur de 29 ans ne manquera certainement pas de prétendants cet été s’il veut réellement changer de franchise. Pour Tony Jones, les Chicago Bulls de Zach LaVine ou encore DeMar DeRozan seraient l’endroit idéal pour l’épanouissement de Rudy Gobert.

« Gobert est la pièce finale pour Chicago »