NBA : Les Sixers préparent une arrivée pour entourer Embiid et Harden

Publié le 15 juin 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

Cette saison encore, les Philadelphia 76ers n’ont pas complètement répondu aux attentes placées en eux. La franchise de Daryl Morey devrait donc se montrer plutôt active cet été pour renforcer son effectif et aider Joel Embiid et James Harden à aller chercher un titre en NBA. Un premier gros trade serait d’ailleurs déjà en préparation, et il pourrait inclure le départ de Danny Green.

Une nouvelle fois encore, les Philadelphia 76ers ne sont pas allés au bout des playoffs. Joel Embiid et ses coéquipiers ont vu leur parcours s’arrêter subitement en demi-finales de conférence face au Miami Heat de Jimmy Butler, au même stade que la saison précédente face aux Atlanta Hawks de Trae Young. Pourtant, au vu de la saison de grande envergure de Joel Embiid (30,6 points, 4,2 passes décisives et 11,7 rebonds de moyenne) et de l’arrivée de James Harden en février dernier en provenance des Brooklyn Nets, les Philadelphia 76ers étaient annoncés comme l’un des favoris pour le titre NBA cette saison. Mais l’équipe dirigée par Doc Rivers n’a pas su répondre aux attentes placées en elle lors de ces playoffs. Depuis quelques années maintenant, les Philadelphia 76ers font tout leur possible pour ramener le trophée en Pennsylvanie en vain. Cependant, la franchise ne compte pas relâcher ses efforts pour être sacrée championne, chose qui n’est plus arrivée depuis 1983. De ce fait, l’équipe présidée par Daryl Morey devrait se montrer plutôt active cet été afin de renforcer son effectif. Le président des Philadelphia 76ers entend bien apporter au moins une recrue dans l’effectif de Doc Rivers pour aider Joel Embiid et James Harden à obtenir leur première bague NBA de leur carrière. Une très grosse opération serait d’ailleurs en préparation. Mais cela devrait précipiter le départ d’un joueur clé de la franchise.

Les Sixers proposent un trade alléchant à l’approche de la Draft