NBA

NBA Draft 2022 : Fournier, Gobert, Batum... Ce qui peut se passer pour les stars françaises

Publié le 22 juin 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Le 23 juin prochain, la Draft NBA prendra place au Barclays Center. Un événement qui pourrait redistribuer les cartes pour les Français évoluant dans la meilleure ligue au monde. Rudy Gobert sur le départ, Evan Fournier pas certain de rester à New York, Frank Ntilikina qui veut rester aux Mavericks ou encore Nicolas Batum qui se voit finir aux Clippers, Le 10 Sport fait le point sur la situation des Franchies.

Qui dit Draft, dit trades à venir ! Jeudi aura lieu la traditionnelle Draft NBA au Barclays Center de New York. Alors que les Finales viennent de se terminer par une victoire des Golden State Warriors, les franchises NBA sont déjà de retour pour préparer la saison prochaine. Une fois que la Draft sera passée, plusieurs choses vont bouger. Et nos Frenchies pourraient être concernés !

Rudy Gobert a la cote !

A commencer par Rudy Gobert, le plus courtisé d’entre eux. Arrivé au Jazz en 2013, le pivot de l’équipe de France aura eu besoin d’un peu de temps avant de s’imposer, mais cela aura valu le coup. Quelques années plus tard, Gobert est All Star et il a été élu défenseur de l’année à trois reprises. Mais pour son avenir, tout reste flou. Son nom circule un peu partout et l’été s’annonce rythmé pour Rudy Gobert. D’après les informations de Jake Fischer, journaliste pour Bleacher Report , les Chicago Bulls font partie des franchises intéressées. « Les Bulls restent déterminés à l’idée de trouver le pilier optimal du frontcourt à associer à LaVine et DeRozan. Chicago continue de prospecter le marché pour le pivot et double All-Star Nikola Vucevic, indiquent des sources. L’équipe a fait part d’un intérêt pour Rudy Gobert, mais elle ne semble pas vouloir inclure Patrick Williams aux côtés de Vucevic dans un package pour Gobert, rapportent des sources à B/R », explique-t-il dans des propos relayés par Parlons Basket . Les Warriors, les Hawks, les Raptors ou encore les Mavs sont aussi sur le coup. En bref, le vice champion olympique devrait avoir l’embarras du choix.

Jeudi 19 Janvier 2023 : Rudy Gobert avec les Bulls face aux Pistons à Paris…J’y pense 🤔 pic.twitter.com/M7a7CnZSk1 — Chicago Bulls France 🇫🇷 (@bullsfr) June 20, 2022

Fournier déjà sur le départ, Batum se voit finir aux Clippers

Pour Evan Fournier, la question se pose également. Après une petite saison chez les Knicks, son nom circule aussi sur le marché. Même s'il est moins question d’un départ que Rudy Gobert, l’ancien joueur d’Orlando n’est pas assuré de rester à New York la saison prochaine puisque les Knicks envisagent de changer pas mal de choses. Après une nouvelle année sans playoffs, la franchise new-yorkaise doit réagir. Certaines sources parlaient même d’un possible échange avec Russell Westbrook dans lequel pourrait être impliqué Evan Fournier. En cas de départ chez les Lakers, l’ailier de 29 ans connaîtrait une quatrième franchise en seulement deux ans.

Après deux saisons aux Los Angeles Clippers, l’international français Nicolas Batum veut continuer l’aventure avec la franchise californienne. « Je pourrais bien mieux jouer, c’est sûr, je n’ai pas répondu aux attentes les dernières années. Je le comprends, je le sais et je m’en excuse auprès des gens d’ici, car ils ont placé beaucoup d’attentes en moi. Et ça ne s’est pas bien passé. Ça n’a pas marché. Tyronn Lue m’a sauvé la vie. Donc je reste avec Tyronn Lue jusqu’à ce qu’on me dégage, si on ne me dégage pas avant (la fin de sa carrière) », confiait Nicolas Batum dans des propos relayés par Basket Session . Pourtant, le joueur a décidé de tester le marché en devenant agent libre, malgré une player option.

Year 5 !💪🏾🔥 Great vibes and amazing season !Let’s get Back to work !Thank y’all #MFFL 🔥🔥@dallasmavs 💙 pic.twitter.com/P1IBVhIUpr — Frank Ntilikina (@FrankLikina) May 29, 2022

Frank Ntilikina veut rester à Dallas, pas de changement prévu pour Hayes et Maledon