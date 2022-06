NBA

NBA : Stephen Curry à Paris ?

Publié le 21 juin 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet

En plus de sa nouvelle bague NBA suite au sacre des Golden State Warriors, Stephen Curry a été élu MVP des Finals après la victoire contre les Boston Celtics. Alors qu’il a désormais gagné toutes les distinctions possibles dans la ligue américaine, le meneur de jeu de 34 ans a été invité par Steve Kerr à participer aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et la star des Warriors a lâché une très grosse annonce à ce sujet.

Le 17 juin dernier, Stephen Curry a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Après l’ultime victoire des Golden State Warriors face aux Boston Celtics qui a scellé le nouveau sacre de la franchise de San Francisco en NBA, le meneur de jeu de 34 ans a été élu MVP des Finals. C’est la première fois que Stephen Curry reçoit cette distinction, qui lui échappé lors de ses trois précédents sacres au profit d’Andre Iguodala en 2015 et de Kevin Durant en 2017 et 2018. Désormais, le Chef a gagné tout ce qui était à sa portée dans la ligue américaine : quatre titres NBA, deux fois MVP de la saison régulière, MVP du All-Star Game, et donc MVP des Finals. Stephen Curry est même devenu le recordman du nombre de trois points inscrits dans l’histoire de la NBA, saison régulière et playoffs compris. Avec l’équipe nationale des Etats-Unis, la star des Golden State Warriors a également été sacrée championne du monde à deux reprises, en 2010 et en 2014. Néanmoins, il manque encore un titre à Stephen Curry pour compléter son palmarès : une médaille d’or olympique. Entraîneur des Warriors mais aussi de Team USA, Steve Kerr a donc invité Stephen Curry a considéré une éventuelle participations aux Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris : « Il lui manque quand même une médaille d’or olympique. Et je pense qu’il devrait vraiment se concentrer sur le fait d’intégrer l’équipe olympique en 2024. C’est la dernière chose qui lui manque dans sa carrière. »

"I'm not good yet" Steph jokes he needs to win a gold medal with Steve Kerr at the 2024 Olympics to complete the resume 😂 pic.twitter.com/Co0sXZgTpd — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 20, 2022

Curry lâche une énorme annonce pour les JO 2024