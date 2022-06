NBA

NBA : La réaction surprenante de Kyrie Irving, attendu par LeBron James aux Lakers

Publié le 28 juin 2022 à 7h35 par Thomas Bourseau

Kyrie Irving et LeBron James à nouveau réunis ? Séparés depuis le départ d’Irving aux Boston Celtics en 2017, les deux hommes cultiveraient le désir de collaborer ensemble chez les Los Angeles Lakers. Invité à commenter les rumeurs entourant un départ des Brooklyn Nets, Kyrie Irving n’a d’ailleurs pas démenti alors qu’un sign and trade chez les Angelinos prend de l’ampleur en coulisses.

Bien qu’il ait rejoint les Brooklyn Nets pour rafler une deuxième bague de champion NBA aux côtés de Kevin Durant, Kyrie Irving a été éliminé dès le premier tour des Play-Offs face aux Boston Celtics en cette postseason. De quoi remettre en question son engagement envers la franchise de New York et son avenir chez les Nets ? Pas à en croire ses propos tenus au printemps dernier. « Je ne prévois d’aller nulle part. J’ai juste hâte d’être cet été afin de pouvoir continuer à construire quelque chose avec nos gars. Quand je dis que je suis ici avec Kevin (Durant), je pense que cela implique vraiment que nous allons gérer cette franchise ensemble, avec Joe (Tsai, le propriétaire) et Sean (Marks, le GM) ». D’ailleurs, d’après The Athletic , Kyrie Irving n’aurait pas encore activé sa player option à Brooklyn et songerait à aller voir ailleurs. Mais qu’en pense le front office des Nets ? À en croire les dernières informations, un départ de Kyrie Irving serait réellement d’actualité au plus haut niveau de l’organigramme de la franchise.

Un sign and trade aux Lakers pour Kyrie Irving ?

L’heure serait au départ pour Kyrie Irving. Ces dernières heures, The New York Daily News a apporté un complément d’information relativement important quant à la tournée des événements pour celui qui est surnommé Uncle Drew . En effet, le comité de direction de Brooklyn lui offrirait un « sign and trade ». De ce fait et bien qu’il refuse d’activer sa player option, Irving aurait alors la possibilité d’immédiatement quitter les Nets. The Athletic et ESPN ont confirmé cette éventualité en expliquant que le front office des Nets refuserait de le voir signer un contrat de longue durée. Il est question d’un départ de Kyrie Irving pour les Los Angeles Lakers où il retrouverait son ancien coéquipier connu à Cleveland en la personne de LeBron James. D’ailleurs, son souhait serait de retrouver King James chez les Angelinos . Pour sa part, LeBron James ne serait pas opposé à une telle éventualité.

We asked Kyrie if he still wanted to be a Brooklyn Net 👀 pic.twitter.com/QYYDajosJW — Complex Sports (@ComplexSports) June 27, 2022

Kyrie Irving laisse planer le doute pour son avenir