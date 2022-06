NBA

NBA : Après le sacre des Warriors, Kevin Durant répond à ses détracteurs

Publié le 25 juin 2022 à 14h35 par Ewen Robin

Après leur victoire face aux Celtics, les Golden State Warriors sont de retour au sommet de la NBA. Un sacre qui a beaucoup fait parler, notamment vis-à-vis de Kevin Durant. En 2019, la star américaine avait brusquement quitté l’équipe de San Francisco pour rejoindre les Nets. Depuis, les échecs s’enchaînent pour l’ailier qui a subi une multitude de critiques après le sacre de ses anciens coéquipiers. Durant a alors tenu à répondre à ses détracteurs…

Les Warriors enregistrent un nouveau succès retentissant ! En effet, les hommes de Steve Kerr se sont imposés lors des Finales NBA face aux Boston Celtics. L’équipe de San Francisco remporte ainsi là son 7ème titre de champion. Si les Warriors ont pu célébrer leur sacre, Kevin Durant a dû faire face à une vague de moqueries. Pour rappel, en 2016, les Warriors faisaient signer Kevin Durant. Ce dernier avait permis à la franchise californienne de reconquérir immédiatement le trône de la ligue, en formant un duo magique avec Stephen Curry. Résultat, les Warriors avaient disputé trois Finales consécutives entre 2017 et 2019. Avant donc de partir chez les Nets. De quoi encore valoir à KD de nombreuses critiques. Et au terme de la victoire de la bande à Stephen Curry face aux Celtics, Kevin Durant est resté discret sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit certains à penser qu'il était jaloux de ses anciens coéquipiers. Une situation qui a agacé le joueur.

« Je fais partie de la dynastie »