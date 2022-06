Basket

Kylian Mbappé dévoile son gros coup de coeur en NBA

Publié le 24 juin 2022 à 12h35 par Hugo Ferreira

S’il fait partie des meilleurs footballeurs du monde, Kylian Mbappé s’intéresse également à d’autres sports. En effet, l’international français est également un fan de basket. Alors que la Draft 2022 avait lieu ce vendredi, le joueur de 23 ans était présent aux Etats-Unis. L’occasion pour lui de présenter sa société de production, ainsi que d’évoquer cette cérémonie ou encore l’équipe qu’il supporte en NBA, à savoir les Los Angeles Lakers.

Antoine Griezmann, Paul Pogba, Jules Koundé ou encore Aurélien Tchouaméni, l’équipe de France ne manque pas de fans de basket, particulièrement de NBA. En effet, de plus en plus de joueurs s’y intéressent, et Kylian Mbappé fait désormais partie d’entre eux. L’attaquant du Paris Saint-Germain a notamment lancé une société de production basée à Los Angeles, Zebra Valley, qui produira des contenus sur le sport, et possède un partenariat avec la ligue américaine. Le principal intéressé s’est rendu à la Draft 2022 afin de la présenter, ainsi que d’assister à ce moment si particulier. Une cérémonie méconnue dans le monde du football puisque ce système n’existe pas en Europe, mais seulement pour la Major League Soccer. Interviewé par le journaliste Rémi Reverchon pour BeIn Sport , le Bondynois est revenu, entre autres, sur les émotions visibles des différents prospects, ainsi que la différence avec le sport qu'il pratique : « La NBA ? J’adore. J’ai regardé toute la série des finales entre les Warriors et Boston, c’était top. Maintenant de venir ici, c’est incroyable. Voir l’émotion des joueurs qui vont être draftés, on sent qu’ils sont nerveux, ce sont vraiment des moments uniques qui n’ont pas de prix puisque pour eux c’est quelque chose de spécial. On n’a pas ça dans le football donc on ne retrouve pas cette émotion-là. On sent qu’ils ont attendu cela toute leur vie » . Alors qu’il vient de parapher un nouveau bail le liant au PSG jusqu’en juin 2025, le joueur de 23 ans tient cependant à mettre les choses au clair, le premier contrat signé par un joueur de football n’est pas l’équivalent d’une sélection lors de cette soirée : « C’est encore plus fort qu’un contrat pro dans le football. Puisque tu peux signer ce genre de contrat et ne jamais jouer avec le groupe professionnel. Là pour eux c’est vraiment l’entrée dans le grand monde. Donc je pense que ce n’est pas comparable. Là je les ai vus, ils sont nerveux puisque leur vie va changer. Même si ce n’est que le début car ils vont maintenant devoir se faire une place dans la ligue. C’est très difficile car c’est une ligue fermée où il n’y a que les meilleurs, mais s’ils sont là c’est qu’ils ont du talent donc je suis sûr que tout va bien se passer pour eux » . Cependant, Mbappé n’a pas seulement évoqué cette cérémonie, mais également la NBA de façon plus générale, et notamment l’équipe qu’il supporte.

NBA - Draft 2022 : Surprises, trades, Français… Le résumé complet https://t.co/Zeij7nLAoD pic.twitter.com/CBSTFDTCwk — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

« Mon équipe de NBA, c’est les Lakers »