Les Warriors font une annonce pour Stephen Curry, le NBA peut trembler

Publié le 23 juin 2022 à 22h35 par Arthur Montagne

Champion NBA pour la quatrième fois de sa carrière et MVP des Finales, Stephen Curry est encore un peu plus entré dans l'histoire de son sport. Du haut de ses 34 ans, le meilleur shooteur de l'histoire semble être à l'apogée de sa carrière. Et pourtant, selon Steve Kerr, le meneur des Warriors sera toujours aussi fort la saison prochaine. De quoi faire très peur aux autres franchises.

Stephen Curry est encore entré dans une nouvelle dimension cette saisons. Après trois saisons difficiles, les Warriors semblaient pourtant sur le déclin et leur hégémonie paraissait désormais révolue. Mais c'était sans compter sur Baby Face . En effet, Stephen Curry a pris les choses en mains pour reprendre son rôle de leader. Et de quelle façon ! En effet, le numéro 30 des Warriors a d'abord obtenu le titre de MVP du All-Star Game avait de battre le record de paniers à trois alors détenu par Ray Allen. Stephen Curry entre donc encore un peu plus dans l'histoire de la NBA. Mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Après une saison régulière très aboutie qu'il conclura avec des moyennes de haut niveau : 25,5 points ; 6,3 passes décisives et 5,2 rebonds. Mais c'est durant les play-offs qu'il va écrire sa légende. Bien que les Warriors ne soient pas favoris dans la course au titre face au Suns ou encore les Bucks. Mais Stephen Curry va en décider autrement en portant son équipe jusqu'aux Finales NBA contre les Celtics.

Kerr est persuadé que Curry sera toujours aussi fort