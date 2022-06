NBA

NBA : Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James… Stephen Curry rejoint la course au GOAT

Publié le 18 juin 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Souvent décrié pour son niveau en Finales NBA, Stephen Curry a fait taire toutes les critiques en étant élu MVP des Finales 2022 face aux Celtics. A 34 ans, le meneur des Warriors fait de nouveau partie du débat pour figurer dans le top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire aux côtés des Michael Jordan, Kobe Bryant ou encore LeBron James.

Pour les 75 ans de la NBA, la ligue la plus célèbre au monde s’est offert le luxe de sélectionner les 75 meilleurs joueurs de l’histoire. Parmi eux, on retrouve les immanquables Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, mais aussi Stephen Curry, James Harden ou encore Giannis Antetokounmpo. Mais dans ces 75 joueurs, beaucoup d’observateurs tentent de distinguer un top 10. Et c’est à ce moment que le débat fait jaser. Si les trois premiers cités ont une place assurée, ce n’est pas le cas de Stephen Curry. Malgré ses trois premiers titres de champion NBA et son statut de meilleur tireur de l’histoire, le meneur des Golden State Warriors a longtemps été décrié pour l’absence d’un trophée de MVP des Finales. Alors Stephen Curry a décidé de changer les choses, tout seul comme un grand, à 34 ans.

Night Night pic.twitter.com/fIMwW4eeSk — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 17, 2022

« Que peut-il faire d’autre ? »

De retour en playoffs après deux années d’absence, les Warriors ont eu un parcours abordable sur le papier mais ils n’ont jamais laissé le moindre espoir à leur adversaire. Arrivés en Finales NBA, les hommes de Steve Kerr ont fait parler leur expérience face aux Celtics grâce à un Stephen Curry taille MVP. Avec 31,2 points de moyenne, le Chef a imité la performance de… Michael Jordan en 1991. Rien que ça… Après deux années de disette, Curry a encore étoffé son palmarès long comme le bras (4 titres de champion, 1 MVP des Finales, 2 MVP de saison régulière, 8 sélections au All-Star Game). De quoi relancer clairement le débat sur sa place dans le top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire. « Je lui ai dit après le match : il ne peut rien faire de plus dans ce sport. C’est fantastique d’ajouter un autre titre et d’obtenir un trophée de MVP des Finals également. C’est l’un des derniers trucs qui lui manquaient. Maintenant, il est dans le débat pour le Top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire. Et pas seulement pour le shoot. Dans ces Finals, il a tout fait sur le terrain. Que peut-il faire d’autre ? », se demande Seth Curry, son frère qui évolue aux Nets, dans des propos relayés par Basket USA . Et ce n’est pas qu’une histoire de famille.

top 5 all time . https://t.co/NS7CxLSpGE — Ja Morant (@JaMorant) June 17, 2022

« J'ai senti qu'il frappait à la porte. Il a certainement défoncé la porte »