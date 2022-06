Basket

Kylian Mbappé signe avec la NBA

Publié le 24 juin 2022 à 10h35 par La rédaction

Si les prospects qui n’attendaient que d’entendre leur nom être prononcé par Adam Silver ou Mark Tatum lors de la Draft 2022 étaient les stars de la soirée, ceux-ci n’étaient pas seuls. En effet, les regards des caméras ont également été attirés par certaines célébrités, comme Kylian Mbappé. L'attaquant français du PSG a pu assister à cette cérémonie méconnue du monde du football afin de présenter sa société de production, Zebra Valley.

Très attendue par les fans de NBA du monde entier, la Draft 2022 a eu lieu, et les futurs visages de la ligue sont désormais connus. Alors que Chet Holmgren, Paolo Banchero, Jabari Smith Jr ou encore Jaden Ivey ont été appelés très tôt, comme prévu, 4 français ont également intégré certaines franchises de l’élite. Cependant, ces derniers n’étaient pas les seules stars du moment. En effet, plusieurs noms connus dans le monde entier ont fait le voyage aux Etats-Unis à cette occasion, notamment l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui a tenu à présenter sa société de production.

« C’était le moment, à l’occasion de la Draft, de la présenter aux yeux du monde »