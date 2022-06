Basket

NBA - Draft 2022 : Surprises, trades, Français… Le résumé complet

La Draft NBA 2022 a eu lieu. 58 joueurs venant du monde entier connaissent désormais le nom de leur franchise, et n’attendent plus que de faire leurs premiers pas dans la ligue. Alors que des surprises ont eu lieu dans le haut du tableau, les attentes ont été dépassées côté Français, puisque ce sont bien 4 basketteurs tricolores qui ont été appelés par Adam Silver et Mark Tatum. Retour sur cette soirée.

Des surprises, il y en a eu dès les premières minutes de cette Draft NBA 2022, puisque ce n’est finalement pas Jabari Smith Jr qui a été appelé en premier par Adam Silver. En effet, l’ailier fort d’Auburn était pressenti pour être sélectionné par Orlando, comme l’annonçait Adrian Wojnarowski depuis quelques temps. Finalement, le Magic a pris tout le monde a contrepied, et a décidé de se renforcer en accueillant Paolo Banchero. De son côté, Smith Jr rejoint donc les Rockets d’Houston où il pourra remplacer numériquement Christian Wood, parti pour les Dallas Mavericks. Pour Chet Holmgren, les prédictions ont été respectés puisque le géant de Gonzaga a bien rejoint Oklahoma, qui rêve désormais d’un retour en Playoffs grâce à son futur trio composé du pivot, de Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. Alors que Keegan Murray (Sacramento Kings) et Jaden Ivy (Detroit Pistons) complétaient le top 5, le premier français, Ousmane Dieng est arrivé peu de temps après, avant d’être suivi par 3 de ses compatriotes.

A final look at the 2022 #NBADraft board!Visit the Draft Hub for more info on this year's draft!➡️ https://t.co/1YgSPgSuWc pic.twitter.com/VdhI2RQNMx — NBA (@NBA) June 24, 2022

4 français ont été draftés